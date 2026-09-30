Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Klasemen Sementara Perolehan Medali Asian Games 2026 Setelah Desak Made Rita Raih Emas

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Rabu, 30 September 2026 |19:26 WIB
Klasemen Sementara Perolehan Medali Asian Games 2026 Setelah Desak Made Rita Raih Emas
Simak klasemen sementara perolehan medali Asian Games 2026 setelah Desak Made Rita Kusuma raih medali emas (Foto: Instagram/@timindonesiaofficial)
A
A
A

KLASEMEN sementara perolehan medali Asian Games 2026 setelah Desak Made Rita Kusuma Dewi meraih emas sudah diketahui. Kontingen Indonesia untuk sementara berada di posisi 13!

Desak Made Rita sukses menyumbang satu medali emas dari cabang olahraga (cabor) panjat tebing nomor women’s speed. Bertanding di Portmesse Nagoya Exhibition Hall 1, Nagoya, Jepang, Rabu (30/9/2026) sore WIB, atlet asal Bali itu jadi yang tercepat.

1. Tipis

Atlet panjat tebing putri Indonesia Desak Made Rita Kusuma Dewi (Instagram/@desakmaderita01)

Di babak perempatfinal, Desak Made jadi yang tercepat di Heat 4 dengan 6,39 detik. Melaju ke semifinal, atlet berusia 25 tahun itu menajamkan waktunya dengan 6,36 detik.

Pada partai final, Desak Made mendapat perlawanan sengit dari tiga nama lainnya. Mereka adalah Deng Lijuan, Jeong Ji-min, dan Zhou Yafei.

Tapi, Zhou terkena diskualifikasi karena dinilai start lebih awal. Alhasil, Desak Made hanya menghadapi Deng dan Jeong. Mereka dipastikan akan menerima medali.

Deng sempat menjalani start apik dan meninggalkan Desak Made beberapa langkah. Tapi, sang jagoan Indonesia bisa menyalip dan mencetak waktu 6,062 detik, unggul hanya 0,002 detik!

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/30/43/3245172/desak_made_rita_kusuma_dewi_sukses_menyumbang_medali_emas_keempat_bagi_kontingen_indonesia_di_asian_games_2026-Fnxu_large.jpg
Breaking News: Desak Made Rita Sumbang Medali Emas Keempat Indonesia di Asian Games 2026!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/30/43/3245141/simak_profil_ni_wayan_malana_fairbrother_yang_mewakili_indonesia_di_asian_games_2026-WtRv_large.jpg
Profil Ni Wayan Malana, Skateboarder Indonesia yang Tanding di Asian Games 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/30/40/3245130/tim_bulu_tangkis_di_asian_games_2026-eYPx_large.jpeg
Tim Bulu Tangkis Indonesia Panen 6 Medali di Asian Games 2026, Hasil Manis Pembinaan Usia Muda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/30/43/3245106/aditya_cetak_rekor_di_asian_games_2026_timindonesiaofficial-4QKA_large.jpg
Hasil Kualifikasi Panjat Tebing Asian Games 2026: Aditya Cetak Rekor, Kalahkan Veddriq Leonardo!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/30/43/3245055/klasemen_sementara_perolehan_medali_asian_games_2026_rabu_30_september_2026_desakmaderita01-XLk9_large.jpg
Klasemen Sementara Perolehan Medali Asian Games 2026, Rabu 30 September 2026 Pukul 13.00 WIB
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/30/43/3245039/cdm_asian_games_2026_todotua_pasaribu-FEGU_large.jpg
Kontingen Indonesia Koleksi 30 Medali Termasuk 3 Emas di Asian Games 2026, CdM Ingatkan Perjuangan Belum Selesai
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement