Klasemen Sementara Perolehan Medali Asian Games 2026 Setelah Desak Made Rita Raih Emas

KLASEMEN sementara perolehan medali Asian Games 2026 setelah Desak Made Rita Kusuma Dewi meraih emas sudah diketahui. Kontingen Indonesia untuk sementara berada di posisi 13!

Desak Made Rita sukses menyumbang satu medali emas dari cabang olahraga (cabor) panjat tebing nomor women’s speed. Bertanding di Portmesse Nagoya Exhibition Hall 1, Nagoya, Jepang, Rabu (30/9/2026) sore WIB, atlet asal Bali itu jadi yang tercepat.

1. Tipis

Di babak perempatfinal, Desak Made jadi yang tercepat di Heat 4 dengan 6,39 detik. Melaju ke semifinal, atlet berusia 25 tahun itu menajamkan waktunya dengan 6,36 detik.

Pada partai final, Desak Made mendapat perlawanan sengit dari tiga nama lainnya. Mereka adalah Deng Lijuan, Jeong Ji-min, dan Zhou Yafei.

Tapi, Zhou terkena diskualifikasi karena dinilai start lebih awal. Alhasil, Desak Made hanya menghadapi Deng dan Jeong. Mereka dipastikan akan menerima medali.

Deng sempat menjalani start apik dan meninggalkan Desak Made beberapa langkah. Tapi, sang jagoan Indonesia bisa menyalip dan mencetak waktu 6,062 detik, unggul hanya 0,002 detik!