Belajar dari 2024, Jorge Martin Tak Ngoyo Kejar Kemenangan demi Juara Dunia MotoGP 2026

JORGE Martin belajar banyak dari pengalamannya saat jadi juara dunia MotoGP 2024. Pembalap tim Aprilia Racing itu terang-terangan mengaku tidak akan terlalu bernafsu mengejar kemenangan musim ini.

Martin memang sukses jadi juara dunia MotoGP 2024 meski jumlah kemenangannya kalah banyak dibandingkan Francesco Bagnaia. Ia hanya tiga kali menang balapan di musim tersebut!

Tapi, Martin punya modal apik berupa konsisten finis di lima besar. Ia mampu mengakhiri balapan 13 kali di podium dengan 10 di antaranya adalah runner up.

1. Coba Diulangi

Konsistensi itulah yang coba diulanginya pada MotoGP 2026. Ia tidak peduli apakah akan mengakhiri balapan di posisi 1 atau 2 pada setiap pekannya.

“Buat saya, saat ini, saya tidak benar-benar peduli apakah (finis) kesatu atau kedua. Saya hanya berusaha meningkatkan diri secara konstan,” kata Martin, dinukil dari Motorsport, Senin (17/8/2026).

“Saya selalu berpikir bagaimana untuk meningkatkan diri dan lebih baik, dan punya kesempatan bertarung untuk gelar juara. Jadi, ini sudah cukup bagus buat saya,” imbuh Martinator.