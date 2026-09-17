Daftar Lengkap Susunan 22 Pembalap MotoGP 2027

JAKARTA - Line up pembalap untuk MotoGP 2027 sudah lengkap. Pengumuman Tech3 memboyong Senna Aguis membuat slot 22 daftar pembalap untuk MotoGP 2027 sudah terisi.

Berikut daftar line up pembalap MotoGP 2027:

Ducati Lenovo Team

Ducati Lenovo diperkuat Juara Dunia MotoGP tujuh kali, Marc Marquez, setidaknya hingga 2028, melansir laman MotoGP, Kamis (17/9/2026). Ia memiliki rekan baru musim depan yakni Pedro Acosta, yang pindah dari KTM. El Tiburon bakal memakai seragam merah pabrikan Borgo Panigale hingga 2028.

Marc Marquez. (Foto: Instagram/ducaticorse)

Aprilia Racing

Pemimpin klasemen MotoGP 2026 saat ini mengonfirmasi Marco Bezzecchi telah menandatangi kontrak multi-tahun menjelang Tes Sepang awal 2026. Rekan setimnya pada MotoGP 2027 adalah Francesco Bagnaia. Kepastian Francesco Bagnaia membalap untuk Aprilia Racing dikonfirmasi saat GP Belanda. Juara Dunia dua kali itu memiliki kontrak empat tahun dengan pabrikan Noale.

Monster Energy Yamaha MotoGP

Fabio Quartararo dan Alex Rins secara resmi diumumkan tak akan menjadi bagian dari proyek pabrikan garpu tala mulai 2027 dan seterusnya. Sebagai gantinya, Juara Dunia MotoGP 2024, Jorge Martin dan pembalap Jepang Ai Ogura akan menjadi pembalap Yamaha musim depan. Keduanya memiliki kontrak hingga akhir musim 2028.

BK8 Gresini Racing MotoGP

Tim balap yang dimiliki Nadia Padovani ini telah mengonfirmasi perubahan total susunan pembalap untuk 2027. BK8 Gresini Racing MotoGP menggabungkan pengalaman Juara Dunia MotoGP dengan pembalap muda, yakni Joan Mir dan pendatang baru Daniel Holgado yang siap mengendarai motor Ducati Desmosedici GP.