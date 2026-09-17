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HOME SPORTS MOTOGP

Tech3 Umumkan Senna Agius Jadi Pembalap untuk MotoGP 2027 Dampingi Luca Marini

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Kamis, 17 September 2026 |09:07 WIB
Tech3 Umumkan Senna Agius Jadi Pembalap untuk MotoGP 2027 Dampingi Luca Marini
Tech3 Umumkan Senna Agius Jadi Pembalap untuk MotoGP 2027 Dampingi Luca Marini (Dok MotoGP_
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JAKARTA - Tech3 mengumumkan Senna Agius sebagai pembalap pada MotoGP 2027. Dengan bergabungnya Senna Agius ke Tech3, lengkap sudah line up 22 pembalap untuk MotoGP 2027. 

1. Senna Agius Pembalap Tech3

Senna Agius yang masih berusia 22 tahun akan menjadi pendamping Luca Marini di Tech3. Pembalap asal Australia itu sebelumnya bertarung di Moto2 sejak 2024. 

"Hari ini, impian seumur hidup saya telah terwujud: bisa tampil di MotoGP. Momen ini adalah hasil dari kerja keras selama bertahun-tahun. dan saya sangat berterima kasih kepada Guenther serta seluruh tim Tech3 yang telah memercayai dan memberikan kesempatan ini kepada saya," ujar Senna Agius, melansir laman MotoGP, Kamis  (17/9/2026). 

"Saya tidak sabar untuk membalas kepercayaan mereka. Saya menyadari tantangan yang ada di depan mata, namun saya siap untuk belajar, bekerja keras, dan menjadi versi terbaik dari diri saya bersama tim ini," ucapnya. 

Sementara itu, CEO Tech3, Guenther Steiner, mengatakan pihaknya yakin Senna memiliki kualitas untuk melangkah dengan sangat mantap ke MotoGP. 

"Ia telah menunjukkan kecepatan dan kedewasaan yang mengesankan di Moto2, namun hal yang paling menonjol bagi kami adalah tekadnya untuk terus berkembang serta sikapnya terhadap kerja keras yang diperlukan untuk meraih kesuksesan," ujarnya. 

 

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