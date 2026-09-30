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Gabung Honda di MotoGP 2027, Fabio Quartararo Tiru Langkah Marc Marquez dan Jorge Martin!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Rabu, 30 September 2026 |03:15 WIB
Gabung Honda di MotoGP 2027, Fabio Quartararo Tiru Langkah Marc Marquez dan Jorge Martin!
Fabio Quartararo bakal bernasib sama seperti Jorge Martin dan Marc Marquez (Foto: Yamaha MotoGP)
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KEPUTUSAN Fabio Quartararo bergabung dengan tim pabrikan Honda HRC Castrol di MotoGP 2027 mengandung konsekuensi tak mengenakkan. Ia disebut-sebut harus memutus kontrak dengan sponsor pribadi!

Quartararo hijrah dari Monster Energy Yamaha ke HRC Castrol dengan kontrak berdurasi dua tahun. Juara dunia MotoGP 2021 itu tampak sudah gerah dengan progres lamban dari timnya saat ini.

1. Seret Kemenangan

Fabio Quartararo resmi bergabung dengan tim pabrikan Honda HRC Castrol (Foto: X/@HRC_MotoGP)
Fabio Quartararo resmi bergabung dengan tim pabrikan Honda HRC Castrol (Foto: X/@HRC_MotoGP)

Betapa tidak, sejak 2023, Quartararo seret kemenangan. Ia terakhir kali menang di MotoGP Jerman 2022! Kemunduran itu tidak terlepas dari jebloknya performa Yamaha YZR-M1.

Karena itu, Quartararo memutuskan hengkang ke rival Yamaha yaitu Honda. Tapi, kepindahan ini membawa konsekuensi tak mengenakkan buatnya.

2. Putus Kontrak

Dilansir dari Crash, Rabu (30/9/2026), Quartararo terpaksa memutus kontraknya dengan Monster Energy! Padahal, ia sudah disponsori pabrikan minuman berenergi itu sejak promosi pada 2019.

Gara-garanya, Red Bull berencana kembali ke MotoGP dan menggandeng Honda lagi. Kerja sama kedua pihak itu sempat terputus seiring kepergian Marc Marquez di akhir MotoGP 2023.

 

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