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HOME SPORTS MOTOGP

Tiru F1 GP Bahrain, MotoGP Qatar 2026 Mungkin Digelar di Negara Lain!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Senin, 17 Agustus 2026 |01:22 WIB
Tiru F1 GP Bahrain, MotoGP Qatar 2026 Mungkin Digelar di Negara Lain!
MotoGP Qatar 2026 bisa saja digelar di negara lain (Foto: Facebook/MotoGP)
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DIREKTUR Olahraga MotoGP Sports Entertainment Group (MotoGP SEG), Carlos Ezpeleta, tak menutup kemungkinan menggelar seri Qatar di negara lain. Hal itu meniru apa yang dilakukan F1 dengan GP Bahrain.

Situasi di kawasan Asia Barat kembali memanas imbas konflik antara Iran melawan pasukan gabungan Amerika Serikat (AS) dan Israel. Hal itu mengancam keberlangsungan F1 dan MotoGP yang akan menggelar seri balapan.

1. Pindah Venue

Sirkuit Internasional Sepang di Selangor, Malaysia (Foto: F1)

F1 bergerak cepat memindahkan GP Bahrain ke Sirkuit Internasional Sepang, Selangor, Malaysia, pada 2-4 Oktober 2026. Keputusan itu diambil agar memenuhi kontrak dengan berbagai pihak.

Ezpeleta tidak memungkiri akan meniru hal serupa untuk MotoGP Qatar 2026. Seri tersebut rencananya digelar pada 10-12 April tetapi kemudian dipindahkan ke November 2026 gara-gara konflik di kawasan.

“Tentu saja, fakta kami berada dalam keluarga yang sama dengan F1, Liberty Media, membuat isu semacam ini ada di dalam kepala kami,” kata Ezpeleta, dinukil dari Motorsport, Senin (17/8/2026).

“Situasinya berbeda. Kami hanya punya satu balapan di Asia Barat dan dari sudut pandang komersial, musim dengan 21 seri balapan, sudah cukup,” papar pria asal Spanyol tersebut.

 

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