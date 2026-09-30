Hasil Kualifikasi Panjat Tebing Asian Games 2026: Aditya Cetak Rekor, Kalahkan Veddriq Leonardo!

ATLET panjat tebing Indonesia, Aditya Tri Syahria, mencetak rekor Asian Games saat turun di kualifikasi cabang olahraga panjat tebing nomor speed putra. Dalam babak kualifikasi yang berlangsung di Portmesse Nagoya Exhibition Hall, Aichi, Jepang, Rabu (30/9/2026) siang WIB, Aditya Tri Syahria mencatatkan waktu terbaik 4,62 detik.

Pencapaian itu menjadi rekor tercepat di nomor speed putra Asian Games. Pemegang rekor sebelumnya adalah sang rekan senegara, Veddriq Leonardo, yang mencatatkan 4,95 detik di Asian Games 2022.

1. Lolos ke Perempatfinal

Berkat menempati posisi tercepat di babak kualifikasi, Aditya Tri Syahria lolos ke perempatfinal yang digelar pada Kamis 1 Oktober 2026 sore WIB. Di perempatfinal, Aditya Tri Syahria bukan satu-satunya wakil Indonesia yang turun di nomor tersebut.

Veddriq Leonardo menempati posisi kelima di kualifikasi. (Foto: NOC Indonesia)

Ada juga Veddriq Leonardo yang di kualifikasi menempati posisi lima. Catatan waktu peraih medali emas Olimpiade Paris 2024 itu 4,78 detik.

2. Optimistis Indonesia Raih Medali

Diwawancara kelar kualifikasi, Veddriq Leonardo optimistis dirinya atau Aditya akan meraih medali di nomor speed putra. Ia pun meminta dukungan dari pencinta olahraga Tanah Air agar mendapatkan hasil maksimal.

"Insya Allah optimis lah buat tim Indonesia, apalagi Adit juga memuncaki klasemen kualifikasi dan masuk ke babak berikutnya," kata Veddriq, Okezone mengutip dari Antara, Rabu (30/9/2026).