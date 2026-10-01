Profil Antonius Budi Ariantho, Pelatih yang Menduetkan Kembali Leo/Daniel hingga Raih Emas Asian Games 2026

PROFIL Antonius Budi Ariantho menarik untuk diulas. Sebab, ia adalah pelatih yang menduetkan kembali Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin hingga berhasil meraih medali emas Asian Games 2026.

Leo/Daniel merebut medali emas dari nomor perorangan di Asian Games 2026 usai menang tiga gim atas Liang Weikeng/Wang Chang, 19-21, 21-13, dan 21-18. Pertandingan itu digelar di Ichinomiya City Municipal Gymnasium, Ichinomiya, Jepang, Selasa 29 September 2026.

Keberhasilan itu sekaligus mengawinkan medali emas dari nomor beregu. Sebelumnya, Leo/Daniel ikut membawa Tim Bulu Tangkis Indonesia menyabet kepingan mulia tersebut di kategori putra.

1. Lekat dengan Gelar Juara

Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin meraih medali emas Asian Games 2026 (Foto: NOC Indonesia)

Gelar juara memang cukup lekat dengan Leo/Daniel. Keduanya mulai mencuri perhatian saat jadi juara Asia dan dunia di level junior pada 2019. Prestasi itu membuat mereka dijuluki The Babies.

Setelah itu, Leo/Daniel turut membawa Tim Bulu Tangkis Indonesia juara Piala Thomas 2020 yang digelar di Aarhus, Denmark, pada 2021. Beberapa bulan setelahnya, mereka meraih emas SEA Games 2021!

Di level BWF World Tour, Leo/Daniel mengawali deretan prestasi dengan juara Singapore Open 2022. Total, keduanya meraih empat gelar juara hingga Indonesia Masters 2024.

Kebersamaan Leo dan Daniel sejak level junior harus terpisah untuk sementara waktu. Prestasi yang stagnan setelah juara Indonesia Masters 2024, membuat keduanya dipecah!

Leo menggandeng Bagas Maulana sementara Daniel dipasangkan dengan Muhammad Shohibul Fikri. Tapi, strategi memecah pasangan itu ternyata kurang maksimal.

Kedatangan Antonius di kursi pelatih pada Januari 2025 mengubah segalanya. Setelah setahun penuh berpisah, Leo/Daniel kembali dipasangkan pada awal Januari 2026 berkat campur tangan sang pelatih.