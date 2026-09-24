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HOME SPORTS MOTOGP

Kepala Kru Pedro Acosta Peringatkan Marc Marquez: Kamu Bakal Dapat Tantangan Berat!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Kamis, 24 September 2026 |00:13 WIB
Kepala Kru Pedro Acosta Peringatkan Marc Marquez: Kamu Bakal Dapat Tantangan Berat!
Kepala kru Pedro Acosta, Paul Trevathan (belakang), mengirim peringatan kepada Marc Marquez (Foto: KTM Media/Polarity Photo/Rob Gray)
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KEPALA kru Pedro Acosta di Red Bull KTM, Paul Trevathan, memberi peringatan kepada Marc Marquez yang akan jadi rekan setimnya musim depan. Ia yakin dinamika di garasi tim Ducati Lenovo akan sangat menarik.

Seperti diketahui, Acosta resmi direkrut Ducati untuk MotoGP 2027. Ia menggantikan Francesco Bagnaia yang hengkang ke Aprilia Racing, dan akan menjadi rekan setim bagi Marc Marquez.

Pedro Acosta di MotoGP Austria 2026 (Instagram/@37pedroacosta)
Pedro Acosta di MotoGP Austria 2026 (Foto: Instagram/@37pedroacosta)

Sejauh ini, Marquez tak pernah kalah dari rekan setimnya di MotoGP. Dani Pedrosa, Jorge Lorenzo, Alex Marquez, Pol Espargaro, Joan Mir, hingga Francesco Bagnaia, semua dilumatnya dengan mudah.

1. Tantangan

Tapi, Trevathan mengingatkan, tantangannya akan berbeda musim depan bagi Marquez. Sebab, ia tidak pernah memiliki rekan setim dengan karakter seperti Pedro Acosta.

“Kamu bakal dapat tantangan berat. Duel akan dimulai sejak di garasi. Marc selalu jadi yang terbaik dalam hal membuat setimnya kesulitan. Tapi, dia tidak pernah memiliki sosok seperti Acosta di sampingnya,” kata Trevathan, dikutip dari Crash, Kamis (24/9/2026).

“Jadi, ini akan menarik. Soal Pedro, dia bahkan bilang ke saya, ini bukan soal menang atau kalah, tetapi soal mencoba. Jika Marquez mengalahkannya di motor yang sama, dia akan bilang, ‘Oke, orang itu lebih baik.’ Tapi, dia ingin dalam posisi bisa mencobanya,” imbuh pria asal Selandia Baru itu.

 

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