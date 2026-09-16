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HOME SPORTS MOTOGP

5 Pembalap Rookie di MotoGP 2027, Nomor 1 Calon Juara Dunia

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Rabu, 16 September 2026 |16:17 WIB
5 Pembalap Rookie di MotoGP 2027, Nomor 1 Calon Juara Dunia
Berikut lima pembalap rookie alias pendatang baru di MotoGP 2027 (Foto: VR46 Racing Team)
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BERIKUT lima pembalap rookie atau pendatang baru di MotoGP 2027. Salah satunya adalah calon juara dunia pada ajang World Superbike 2026 (WSBK 2026).

Satu per satu susunan pembalap untuk MotoGP 2027 sudah lengkap. Terbaru, Red Bull KTM Tech3 resmi mengumumkan Senna Agius sebagai pendamping Luca Marini untuk musim depan.

Kehadirannya memastikan ada lima rookie atau pendatang baru di MotoGP 2027. Siapa saja mereka? Simak ulasan berikut ini.

5 Pembalap Rookie di MotoGP 2027

1. Nicolo Bulega

Nicolo Bulega. (Foto: Instagram/ducaticorse)
Nicolo Bulega (Foto: Instagram/@ducaticorse)

Pembalap satu ini pernah menjadi pengganti Marc Marquez di beberapa seri terakhir pada MotoGP 2025. Tapi, Bulega tidak tampil selama semusim penuh. Ia pun tak bisa dianggap sebagai rookie.

Kini, Bulega dipastikan turun di MotoGP 2027 sebagai rookie bersama VR46 Racing Team. Ia menyapu bersih delapan dari sembilan balapan WSBK 2026 dan sedikit lagi dinobatkan sebagai juara dunia!

2. Senna Agius

Senna Agius (Foto: Instagram/@sennaagius81_)
Senna Agius (Foto: Instagram/@sennaagius81_)

Pembalap berpaspor Australia ini resmi bergabung dengan Red Bull KTM Tech3. Agius akan menjadi tandem untuk Luca Marini yang hijrah dari tim pabrikan Honda HRC Castrol.

Kiprah pria berusia 21 tahun ini cukup bagus hingga seri ke-14 Moto2 2026. Agius mengoleksi 149 poin dan nangkring di posisi empat klasemen.

3. Izan Guevara

Izan Guevara
Izan Guevara (Foto: MotoGP)

Pembalap satu ini merupakan didikan Yamaha Motor Racing. Guevara sempat jadi incaran Ducati tapi pabrikan berlogo garpu tala tersebut berhasil memenangi tanda tangannya.

Rider berpaspor Spanyol ini menghuni posisi dua di klasemen Moto2 2026 dengan satu kemenangan dan lima podium. Guevara ditempatkan di tim Pramac Racing Yamaha untuk menemani Toprak Razgatlioglu.

 

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