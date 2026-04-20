Kisah Miris Pearly Tan, Pebulu Tangkis Cantik Malaysia yang Absen di Piala Uber 2026 karena Cedera

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Senin, 20 April 2026 |11:05 WIB
Pebulutangkis ganda putri asal Malaysia, Pearly Tan. (Foto: Instagram/yonex)
KUALA LUMPUR – Kisah miris Pearly Tan, pebulu tangkis cantik Malaysia yang absen di Piala Uber 2026 karena cedera menarik untuk dibahas. Ya, sang bintang ganda putri, Pearly Tan, dipastikan absen membela tim bulu tangkis Mlaaysia setelah cedera punggung lama kembali menghantuinya.

Keputusan berat ini diambil usai Pearly menjalani pemindaian MRI yang menunjukkan kondisi fisiknya tidak memungkinkan untuk bertanding di level tertinggi. Karena itulah ia tidak dibawa ke Horsens, Denmark, lokasi pertandingan Piala Thomas dan Uber 2026.

Pearly, yang merupakan partner dari M. Thinaah di peringkat 2 dunia, mengalami cedera tersebut saat berlaga di Badminton Asia Championships (BAC) di Ningbo, China pekan lalu. Melalui pesan emosional di akun Facebook-nya, atlet berusia 26 tahun tersebut menyampaikan permintaan maaf yang mendalam kepada rekan setim dan para penggemar.

1. Keputusan Menyakitkan

Bagi Pearly, cedera punggung ini bukan sekadar gangguan fisik, melainkan trauma mendalam. Ia mengungkapkan bahwa tiga tahun lalu, cedera yang sama hampir merenggut karier profesionalnya.

Keputusan untuk mundur kali ini didasari oleh keinginan untuk mendengarkan sinyal tubuhnya demi masa depan yang lebih panjang.

"Beberapa hari terakhir ini tidak mudah. Saya tidak bisa tidur, dan pikiran saya terus bergejolak, berharap ada pilihan lain. Siapa pun yang mengenal saya pasti paham bahwa saya tidak akan pernah meninggalkan lapangan begitu saja. Saya akan berjuang hingga poin terakhir," tulis Pearly di akun media sosial pribadinya, yang dikutip dari New Straits Times, Senin (20/4/2026).

Pearly menambahkan bahwa selain fokus pada pemulihan, ia tidak ingin membuat keluarganya terus merasa cemas. Meskipun hatinya hancur karena tidak bisa berjuang bersama rekan-rekan setimnya di Denmark, Pearly berjanji akan melakukan segalanya untuk kembali lebih kuat ke lapangan hijau.

 

