Kisah Pebulu Tangkis Cantik Jepang Akane Yamaguchi, Pecahkan Rekor Susy Susanti di Piala Uber 2026

KISAH pebulu tangkis cantik Jepang Akane Yamaguchi menarik untuk diulas. Sebab, ia mampu memecahkan rekor Susy Susanti di Piala Uber 2026.

Yamaguchi kembali jadi andalan Tim Bulu Tangkis Jepang di Piala Uber 2026. Ia turun sebagai tunggal putri pertama lantaran memiliki peringkat tertinggi yakni urutan satu dunia di ranking BWF.

Sayangnya, langkah Jepang terhenti di semifinal. Akane Yamaguchi dan kawan-kawan kalah dari Tim Bulu Tangkis China dan harus puas membawa pulang medali perunggu.

1. Lewati Rekor Susy Susanti

Tapi, Yamaguchi tak perlu berkecil hati. Ia sukses melampaui rekor gila milik Susy Susanti di Piala Uber. Legenda asal Indonesia itu tercatat bermain 27 kali dalam enam edisi yakni 1988, 1990, 1992, 1994, 1996, dan 1998.

Menurut laman resmi BWF, Yamaguchi melewati rekor tersebut dengan total 28 penampilan. Perempuan asal Prefektur Fukui itu tampil dalam tujuh edisi Piala Uber yakni 2014, 2016, 2018, 2020, 2022, 2024, dan 2026.

Kendati melewati rekor Susy dalam hal jumlah penampilan, Yamaguchi gagal melewati catatan lain. Kekalahannya dari Wang Zhiyi di babak semifinal Piala Uber 2026 menjadi penyebab.