Kisah Amerika Serikat, Negara Antah Berantah Bulu Tangkis yang Pernah Rajai Piala Uber Tiga Edisi Pertama

Simak kisah Amerika Serikat yang merajai Piala Uber di tiga edisi pertama (Foto: PB Djarum)

KISAH Amerika Serikat yang pernah merajai Piala Uber menarik untuk diulas. Sebab, mereka bisa dibilang negara antah berantah di dunia bulu tangkis.

Piala Uber bisa dibilang sebagai piala dunia-nya bulu tangkis untuk kategori putri. Ajang ini diprakarsai oleh Elizabeth Uber (Elizabeth Corbin) pada 1950.

1. Piala Uber 1957

Ketika itu, sang mantan pebulu tangkis terinspirasi dari ajang Piala Thomas yang digelar untuk tim putra. Alhasil, turnamen itu digelar pertama kali pada 1957 dan terus berlangsung hingga kini.

Awalnya, Piala Uber digelar setiap tiga tahun sekali. Ketika penyelenggaraannya mulai digabungkan dengan Piala Thomas pada 1984, ajang ini dihelat setiap dua tahun sekali.

Piala Uber edisi pertama digelar di Lancashire, Inggris. Tim Bulu Tangkis Amerika Serikat (AS) keluar sebagai juara usai menghajar Tim Bulu Tangkis Denmark dengan skor 6-1 di final.

Kehebatan AS berlanjut hingga dua edisi berikutnya yakni 1960 dan 1963. Mereka kembali menang atas Denmark 5-3 tiga tahun berselang dan menghajar Tim Bulu Tangkis Inggris 4-3 untuk merebut gelar ketiga.