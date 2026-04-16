HOME SPORTS NETTING

5 Pebulu Tangkis Supercantik yang Ramaikan Piala Uber 2026, Nomor 1 Keturunan Bangsawan!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Kamis, 16 April 2026 |11:28 WIB
Berikut lima pebulu tangkis supercantik yang ramaikan Piala Uber 2026 (Foto: Instagram/@gronyasomerville_
BERIKUT lima pebulu tangkis supercantik yang ramaikan Piala Uber 2026. Salah satunya keturunan bangsawan.

Piala Uber 2026 akan digelar di Horsens, Denmark, pada 24 April hingga 3 Mei. Ajang ini bisa dibilang sebagai piala dunia-nya bulu tangkis.

Tidak heran negara-negara peserta berlomba-lomba memanggil pemain terbaiknya di tunggal dan ganda putri. Lantas, siapa saja lima pebulu tangkis supercantik itu?

1. Gronya Somerville

Gronya Somerville

Pemain satu ini masih jadi andalan buat Tim Bulu Tangkis Australia. Somerville masuk dalam skuad yang akan diturunkan di Piala Uber 2026 dan hampir pasti bermain untuk ganda putri.

Sosok satu ini memang dikenal punya wajah cantik yang memesona. Siapa sangka, Somerville juga merupakan keturunan bangsawan China.

2. Rachel Allessya Rose

Rachel Allessya Rose

Pemain satu ini akan kembali tampil di Piala Uber. Rachel masuk dalam skuad Tim Bulu Tangkis Indonesia untuk turnamen ini dan bakal turun di ganda putri.

Pebulu tangkis berusia 21 tahun ini dikenal punya wajah cantik. Rachel tentu bakal bekerja keras membantu Indonesia menuntaskan dahaga juara Piala Uber yang terakhir kali diraih pada 1996.

3. Jeong Na-eun

Jeong Na Eun

Pemain satu ini kembali jadi andalan buat Tim Bulu Tangkis Korea Selatan. Jeong pernah membawa negaranya jadi kampiun Piala Uber 2022.

Pemain berusia 25 tahun ini akan kembali turun di nomor ganda putri. Jeong pun terhitung andalan lantaran bisa berganti-ganti pasangan duet.

 

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/16/40/3212744/jonatan_christie_siap_membawa_indonesia_berprestasi_di_piala_thomas_2026_pbsi-P8Gt_large.jpg
Jonatan Christie Perkuat Tim Bulu Tangkis Indonesia di Piala Thomas 2026, Anthony Ginting: Keuntungan bagi Kami!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/16/40/3212731/simak_jadwal_tim_indonesia_di_piala_thomas_dan_uber_2026_terutama_pada_fase_grup-Y4dE_large.jpg
Jadwal Tim Indonesia di Piala Thomas dan Uber 2026: Hadapi Prancis serta Australia!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/15/40/3212716/anthony_sinisuka_ginting-ay4w_large.jpg
Tanggapan Berkelas Anthony Ginting Usai Jadi Tunggal Keempat Indonesia di Piala Thomas 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/15/40/3212637/putri_kusuma_wardani-plv0_large.jpg
Jadi Kapten, Putri KW Yakin Bawa Tim Bulu Tangkis Indonesia Lolos Fase Grup Piala Uber 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/15/40/3212612/muhammad_fadil_imran-r4FQ_large.jpg
Ini Target Utama Tim Bulu Tangkis Indonesia di Piala Thomas dan Uber 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/15/40/3212557/pbsi_resmi_melepas_tim_bulu_tangkis_indonesia_untuk_berlaga_di_piala_thomas_dan_uber_2026-kpHV_large.jpg
Resmi Lepas Tim Indonesia ke Piala Thomas dan Uber 2026, PBSI Minta Atlet Nikmati Pertandingan
