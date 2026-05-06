Respons Taufik Hidayat Lihat Tim Bulu Tangkis Indonesia Gagal Juara di Piala Thomas dan Uber 2026

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Rabu, 06 Mei 2026 |02:01 WIB
Respons Taufik Hidayat Lihat Tim Bulu Tangkis Indonesia Gagal Juara di Piala Thomas dan Uber 2026
Wakil Ketua PBSI, Taufik Hidayat. (Foto: PBSI)
JAKARTA – Wakil Ketua PBSI, Taufik Hidayat, secara resmi menyampaikan permohonan maaf atas kegagalan Tim Bulu Tangkis Indonesia membawa pulang trofi dari ajang Piala Thomas dan Uber 2026. Turnamen bergengsi tersebut baru saja tuntas diselenggarakan di Forum Horsens, Denmark, pada 24 April hingga 3 Mei 2026.

Tim Thomas tercatat gagal melangkah dari fase grup. Sementara itu, Tim Uber berhasil meraih medali perunggu, sebuah hasil yang sesuai dengan target awal yang telah ditetapkan oleh PBSI.

1. Apresiasi untuk Tim Bulu Tangkis Indonesia

Taufik Hidayat, yang juga menjabat sebagai Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Indonesia, menyampaikan permohonan maaf tersebut melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, Selasa 5 Mei 2026. Meski kecewa dengan hasil akhir, ia menyatakan tetap salut dengan perjuangan para atlet di lapangan.

"Selamat untuk Tim Uber Indonesia yang berhasil mempersembahkan medali perunggu di Piala Uber 2026. Sebuah capaian, hasil dari kerja keras, semangat juang, dan dedikasi di setiap pertandingan," tulis Taufik, dikutip Rabu (6/5/2026).

Tim bulu tangkis Indonesia di Piala Uber 2026 siap tempur PBSI
Tim bulu tangkis Indonesia di Piala Uber 2026 siap tempur PBSI

"Untuk Tim Thomas Indonesia, terima kasih atas perjuangan dan dedikasi yang telah diberikan. Saya selaku pribadi dan sebagai pengurus memohon maaf terhadap hasil yang belum sesuai harapan," tambahnya.

 

