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Kisah Pevoli Supercantik Jakarta Livin Mandiri Yolla Yuliana, Ternyata Pernah Main Film dan Jadi Model Video Klip

Dian AF , Jurnalis-Rabu, 03 Juni 2026 |06:00 WIB
Kisah Pevoli Supercantik Jakarta Livin Mandiri Yolla Yuliana, Ternyata Pernah Main Film dan Jadi Model Video Klip
Pevoli Cantik Yolla Yuliana Main Film (Foto: Dok. Okezone)
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YOLLA Yuliana menyimpan sisi lain yang tak banyak diketahui penggemar, ya dibalik smash dan blok keras nya itu ternyata ia pernah tampil di layar lebar dan menjadi tampil di sebuah video klip musisi ternama Indonesia. 

1. Profil dan Awal Karier Yolla

Pevoli kelahiran Bandung, 16 Mei 1994, ini kini memperkuat Jakarta Livin Mandiri di ajang Proliga dan terus menjadi salah satu pemain paling ditunggu penonton. Atlet voli dengan tinggi 181 cm dan kemampuan spike mencapai 285 cm, Yolla bukan hanya menawan dari sisi parasnya, ia adalah ancaman nyata di sisi kanan lapangan sebagai outside hitter sekaligus middle blocker. 

Yolla Yuliana

Tak banyak yang tahu bahwa passion Yolla di dunia voli lahir langsung dari orang terdekat. Ibunya, Mira Mutiara, adalah mantan pemain voli yang dengan sabar memperkenalkan putrinya pada olahraga ini sejak bangku sekolah dasar. 

Debutnya di kancah profesional dimulai pada 2009 bersama Bogor Prayoga Unitas, sebelum direkrut Jakarta Elektrik PLN setahun kemudian. Trofi pertamanya datang di Proliga 2015, disusul Proliga 2016, dua gelar beruntun yang langsung mengukuhkan namanya sebagai salah satu pevoli putri terbaik Indonesia. 

2. Tiga Gelar Proliga

Perjalanan karier Yolla diwarnai perpindahan klub, namun tiap langkahnya meninggalkan jejak prestasi. Setelah meninggalkan Jakarta Elektrik PLN, ia akhirnya bergabung dengan Bandung BJB Tandamata dan kembali menulis sejarah dengan meraih gelar juara Proliga 2022, ya trofi ketiganya di level nasional. 

Yang lebih mengesankan, sejak era pascapandemi Yolla selalu berhasil membawa timnya ke babak grand final empat musim berturut-turut (2022–2025). Pencapaian luar biasa ini membuatnya dijuluki "Miss Grand Final", sebuah predikat yang sekaligus mencerminkan betapa konsistennya ia tampil di level tertinggi kompetisi voli Indonesia.

Ambisinya tak berhenti di dalam negeri. Pada musim 2024/2025, Yolla memperkuat Tokyo Sunbeams di kasta kedua Liga Voli Jepang sebelum kembali ke tanah air dan kini siap berburu gelar keempat bersama Jakarta Livin Mandiri di Proliga 2026.

 

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