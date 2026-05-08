HOME SPORTS NETTING

Psikologis Jadi Penyebab Indonesia Jeblok di Piala Thomas 2026

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Jum'at, 08 Mei 2026 |18:19 WIB
Psikologis atlet jadi penyebab Tim Bulu Tangkis Indonesia jeblok di Piala Thomas 2026 (Foto: X/@INABadminton)
JAKARTA – Kabid Binpres PBSI, Eng Hian, menyebut psikologis jadi penyebab Tim Bulu Tangkis Indonesia jeblok di Piala Thomas 2026. Hal itu akan jadi bahan evaluasi buatnya.

Indonesia untuk pertama kalinya dalam sejarah keikutsertaan Piala Thomas gagal menembus fase gugur. Padahal, tim itu ditargetkan mencapai final.

1. Tegang

Tim bulu tangkis Indonesia sudah berlatih di arena Piala Thomas dan Uber 2026 PBSI

Eng mengatakan para atlet sempat mengalami ketegangan dalam beberapa situasi di lapangan. Contohnya Alwi Farhan yang rerata detak jantungnya di atas 200 bpm saat tanding.

"Kemarin atlet juga menyampaikan ada faktor ketegangan yang belum bisa diatasi di lapangan. Kami sudah siapkan sisi psikolog," kata Eng dalam konferensi pers di Pelatnas PBSI di Jakarta, Jumat (8/5/2026).

"Ini faktor manusia yang tidak bisa diukur pakai angka. Seorang Alwi Farhan itu kami bisa mendata detak jantungnya dia itu di atas 200 bpm," tambah Koh Didi –sapaan akrabnya.

 

