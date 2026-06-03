Ai Ogura Akui Caranya Salip Marc Marquez di MotoGP Italia 2026 Kurang Bersih

Ai Ogura mengakui caranya menyalip Marc Marquez di MotoGP Italia 2026 kurang bersih (Foto: Instagram/@aiogura79)

AI Ogura membuat pengakuan mengejutkan usai balapan MotoGP Italia 2026. Pembalap tim Trackhouse Racing MotoGP Team itu dengan jujur mengatakan aksinya menyalip Marc Marquez kurang bersih.

Balapan MotoGP Italia 2026 itu digelar di Sirkuit Autodromo Internazionale del Mugello, Scarperia e San Piero, Minggu 31 Mei malam WIB. Ogura mampu finis keempat sementara Marquez di posisi tujuh.

Marc Marquez memimpin di Sprint Race MotoGP Italia 2026 (Foto: Facebook/MotoGP)

Pembalap asal Jepang itu bahkan nyaris naik podium setelah sempat menyalip Francesco Bagnaia di lap terakhir. Sayangnya, ia malah kehilangan posisi itu di tikungan terakhir.

1. Menyalip Marc Marquez

Tapi, salah satu yang jadi sorotan adalah aksi Ogura menyalip Marquez di pertengahan lomba. Sebab, kedua pembalap sempat melebar di tikungan 10 gara-gara manuver yang kurang bersih.

“Ya, manuver itu tidak terlalu bersih. Saya pikir ketika Marc melihat saya, dia melepas rem dan tikungan 10 adalah salah satu titik paling krusial untuk ban depan,” papar Ogura, dinukil dari Crash, Rabu (3/6/2026).

“Sudah terlambat untuk berpikir sebaliknya, tetapi saya tidak bisa mengerem dengan lebih keras karena saya merasa akan jatuh,” imbuh juara dunia Moto2 2024 itu.