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Megawati Hangestri Asyik Ngobrol dengan An Se-young hingga Berbagi Tawa

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Rabu, 03 Juni 2026 |00:10 WIB
Megawati Hangestri Asyik <i>Ngobrol</i> dengan An Se-young hingga Berbagi Tawa
Megawati Hangestri Pertiwi asyik mengobrol dengan An Se-young hingga saling berbagi tawa (Foto: Instagram/@megawatihangestrip)
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MEGAWATI Hangestri Pertiwi bikin heboh lewat unggahan di media sosial Instagram miliknya @megawatihangestrip. Pasalnya, ia terlihat asyik mengobrol dengan An Se-young!

Keduanya diketahui saling sapa lewat video call. Momen itu dibagikan Megawati lewat Instagram Story pada Selasa 2 Juni 2026 siang WIB.

1. Berbagi Tawa

Megawati Hangestri ngobrol dengan An Se-young via video call (Foto: Instagram/@megawatihangestrip)
Megawati Hangestri ngobrol dengan An Se-young via video call (Foto: Instagram/@megawatihangestrip)

Video itu awalnya dibagikan oleh Dio Novandra, sang suami. Megawati lalu mengunggah ulang momen-momennya bercengkerama secara daring dengan An.

Whahaha top pemain single 1 dunia & pemain top voli 1 indo. Idola voli & minton,” tulis Dio di akun Instagram @dionovandra, dikutip Rabu (3/6/2026).

Dalam video tersebut, Megawati terlihat menyapa An yang baru saja selesai latihan. Keduanya lalu tertawa bersama. Kendati hanya lewat video call, momen itu sangat disukai Megatron.

MasyaAllah TabarakAllah,” tulis Megawati dalam unggahannya.

 

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