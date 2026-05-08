HOME SPORTS NETTING

Kisah Sedih Pebulu Tangkis India Chirag Shetty/Satwiksairaj Rankireddy, Pulang Naik Taksi Usai Raih Medali Perunggu di Piala Thomas 2026

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Jum'at, 08 Mei 2026 |15:19 WIB
Simak kisah sedih Chirag Shetty/Satwiksairaj Rankireddy yang terpaksa pulang naik taksi dari bandara (Foto: Instagram/@satwik_rankireddy)
KISAH sedih pebulu tangkis India Chirag Shetty/Satwiksairaj Rankireddy menarik untuk diulas. Sebab, mereka pulang naik taksi usai raih medali perunggu di Piala Thomas 2026.

Tim Bulu Tangkis India sukses melangkah ke semifinal Piala Thomas 2026. Mereka bisa melangkah dari fase grup usai bersaing dengan Tim Bulu Tangkis China, Tim Bulu Tangkis Kanada, dan Tim Bulu Tangkis Australia.

Satwiksairaj Rankireddy/Chirag Shetty

Di perempatfinal, mereka mampu menyisihkan Tim Bulu Tangkis Taiwan dengan skor telak 3-0. Sayangnya, langkah India terhenti di babak semifinal usai kalah mutlak dengan skor 0-3 dari Tim Bulu Tangkis Prancis.

1. Medali Perunggu

Hasil itu membuat India harus puas meraih medali perunggu. Sebetulnya, itu merupakan peningkatan prestasi ketimbang di Piala Uber 2024 di mana mereka gugur di perempatfinal.

Memang, pencapaian itu cukup buruk dibandingkan dua edisi sebelumnya yakni Piala Uber 2022. Ketika itu, Shetty/Rankireddy sukses membawa India jadi juara usai mengalahkan Tim Bulu Tangkis Indonesia di final.

Kendati membawa pulang medali, perhatian terhadap tim bulu tangkis India sangat minim. Shetty/Rankireddy mengaku tidak mendapat sambutan apa-apa setibanya di negara asal.

 

