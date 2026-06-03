Veda Ega Pratama Satu-satunya Pembalap di Luar Spanyol yang Masuk 5 Besar Klasemen Sementara Moto3 2026

Veda Ega Pratama menjadi satu-satunya pembalap di luar Spanyol yang masuk 5 besar klasemen Moto3 2026 (Foto: Instagram/@veda_54)

VEDA Ega Pratama satu-satunya pembalap di luar Spanyol yang masuk 5 besar klasemen sementara Moto3 2026! Rider Honda Team Asia itu memang patut diacungi jempol.

Penampilan Veda Ega mencuri perhatian sepanjang Moto3 2026 yang sudah menggelar tujuh seri. Kendati belum meraih kemenangan, ia mampu konsisten finis di 10 besar.

Veda Ega Pratama melaju di Moto3 Italia 2026 (Foto: Honda Team Asia)

Bahkan, Veda Ega sempat naik podium dengan finis ketiga pada Moto3 Brasil 2026, akhir Maret silam. Hebatnya, itu adalah balapan keduanya di kelas Moto3.

1. Posisi 5 di Klasemen Moto3 2026

Berkat penampilan konsisten itu, Veda Ega nangkring di posisi lima klasemen Moto3 2026. Pembalap berpaspor Indonesia tersebut mengoleksi 66 poin dari tujuh balapan yang telah dilangsungkan.

Veda Ega bahkan hanya terpaut satu angka saja dengan pesaingnya di Red Bull Rookies Cup 2025 yakni Brian Uriarte. Rider asal Spanyol itu nangkring di posisi empat atau satu setrip di atas.

Yang menarik, bila melihat penghuni lima besar, hanya Veda Ega yang bukan berasal dari Eropa. Empat pembalap lain berasal dari Benua Biru, bahkan negara yang sama yakni Spanyol!