Jadi Kapten, Putri KW Yakin Bawa Tim Bulu Tangkis Indonesia Lolos Fase Grup Piala Uber 2026

JAKARTA - Kapten tim Uber Indonesia, Putri Kusuma Wardani, menyuarakan keyakinan tinggi bahwa skuadnya mampu berbicara banyak di fase grup Piala Uber 2026. Atlet yang akrab disapa Putri KW ini menilai meski tantangan di depan mata tidaklah ringan, pintu menuju fase gugur tetap terbuka lebar bagi tim Merah Putih.

Indonesia dijadwalkan bersaing di Grup C bersama Taiwan, Kanada, dan Australia. Ajang bulu tangkis beregu paling bergengsi di dunia ini akan diselenggarakan di Horsens, Denmark, mulai 24 April hingga 3 Mei 2026 mendatang.

Putri menegaskan bahwa kesiapan mental untuk fokus sejak gim pertama menjadi kunci utama bagi timnya. Ia mengakui bahwa kekuatan lawan di Grup C memiliki kualitas yang patut diwaspadai, namun atlet kelahiran Tangerang, Banten, ini tetap memegang teguh optimisme tinggi.

"Menurut aku di grup juga cukup ketat juga, ada Kanada, Taiwan, dan Australia. Kalau aku khususnya di tunggal putri sih, cukup apa ya, kayak pemain dari Taiwan dan Kanada juga cukup lumayan-lumayan bagus, tapi aku tetap positif dan yakin kalau aku dan teman-temanku yang lain bisa untuk lanjutin itu," ujar Putri kepada awak media, termasuk Okezone di Pelatnas PBSI, Cipayung, Jakarta pada Kamis (16/3/2026).

1. Soliditas Skuad

Keyakinan tersebut bersumber dari memori manis edisi sebelumnya, di mana tim Uber Indonesia berhasil melesat hingga ke babak final. Pencapaian luar biasa tersebut kini menjadi fondasi kepercayaan diri yang kuat bagi para pemain untuk mengulangi kejayaan serupa.

Fakta bahwa komposisi skuad saat ini masih dihuni oleh wajah-wajah lama yang tampil pada edisi lalu menjadi nilai tambah. Hal ini dianggap sangat membantu dalam menjaga stabilitas performa tim di tengah tingginya tensi persaingan.

Putri juga menegaskan bahwa mereka tidak merasa terbebani oleh ekspektasi besar atau prestasi tim putra. Baginya, kekompakan yang telah terjalin di antara para pemain, termasuk mereka yang masih berusia muda, menjadi kekuatan tersendiri.

"Tahun ini, apa ya, buat nggak jadi beban sih, karena juga dua tahun lalu kan juga komposisinya juga nggak jauh beda dari sekarang, jadi ya aku percaya satu sama lain sih," tutur Putri KW.