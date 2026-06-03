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HOME SPORTS MOTOGP

3 Pemegang Rekor Top Speed MotoGP Sepanjang Sejarah, Nomor 1 Bikin Rider Ducati dan KTM Terkejut

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Rabu, 03 Juni 2026 |22:01 WIB
3 Pemegang Rekor Top Speed MotoGP Sepanjang Sejarah, Nomor 1 Bikin Rider Ducati dan KTM Terkejut
Pembalap Tim Aprilia Racing, Jorge Martin. (Foto: Instagram/aprilia)
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ADA 3 pemegang rekor top speed MotoGP sepanjang sejarah yang menarik untuk dibahas. Menariknya, ketiga rekor itu semuanya dicatatkan di trek yang sama, yakni di Sirkuit Mugello, Italia.

Ya, Sirkuit Mugello kembali membuktikan statusnya sebagai lintasan kecepatan tertinggi di kalender MotoGP. Lintasan lurusnya yang panjang menjadi saksi bisu bagaimana para pembalap menguji batas adrenalin mereka demi mengukir rekor kecepatan terbaik.

Baru-baru ini di MotoGP Italia 2026 pada 29-31 Mei 2026, jagat balap motor kasta tertinggi dikejutkan oleh pecahnya rekor top speed baru yang tidak hanya menggeser angka statistik, tetapi juga mengubah peta kekuatan pabrikan.

Menariknya, dominasi Ducati dan KTM di lintasan lurus kini berhasil diruntuhkan oleh Aprilia lewat performa motor RS-GP yang melesat bagai peluru.

Berikut 3 Pemegang Rekor Top Speed MotoGP Sepanjang Sejarah:

1. Jorge Martin – 368,6 km/jam

Jorge Martin
Jorge Martin

Pembalap berusia 28 tahun ini resmi menasbihkan dirinya sebagai manusia tercepat dalam sejarah MotoGP. Mengendarai Aprilia RS-GP, Martin menembus kecepatan fantastis 368,6 km/jam pada sesi latihan bebas kedua (FP2) MotoGP Italia 2026.

Keberhasilan ini menjadi tamparan keras bagi mantan timnya, Ducati, serta KTM yang selama ini dianggap sebagai tolok ukur mesin bertenaga besar, terutama di lintasan lurus.

Rekor ini membuktikan motor Aprilia 2026 kini tidak hanya unggul dalam kelincahan di tikungan, melainkan juga memiliki aerodinamika, manajemen elektronik, stabilitas, dan tenaga murni yang mampu menjinakkan hukum fisika di trek lurus.

 

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