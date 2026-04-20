HOME SPORTS NETTING

Kisah Rexy Mainaky, Pelatih Indonesia yang Berjuang Keras agar Malaysia Juara Piala Thomas 2026

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Senin, 20 April 2026 |03:01 WIB
Kisah Rexy Mainaky, Pelatih Indonesia yang Berjuang Keras agar Malaysia Juara Piala Thomas 2026
Direktur kepelatihan ganda nasional Malaysia, Rexy Mainaky. (Foto: Instagram/ba_malaysia)
HERNING – Direktur kepelatihan ganda nasional Malaysia, Rexy Mainaky, mengirimkan pesan yang sangat kuat kepada seluruh anggota skuad Piala Thomas dan Uber 2026 Malaysia. Dalam pemusatan latihan intensif di Herning, Denmark, legenda bulu tangkis Indonesia tersebut menekankan kunci untuk merebut kembali gelar bergengsi bukan hanya soal teknik, melainkan pengorbanan total di dalam maupun di luar lapangan.

Rexy menginginkan tim yang dipimpin oleh Aaron Chia ini untuk bangkit dan mengakhiri penantian panjang trofi Piala Thomas yang terakhir kali diraih Malaysia pada 1992. Ia meminta seluruh pemain untuk hidup sebagai satu kesatuan, mulai dari latihan hingga makan bersama, selama periode kamp delapan hari di Herning dan 10 hari kompetisi di Horsens mendatang.

"Kita di sini bersama, dan Aaron, kamu adalah kaptennya. Kamu harus memimpin timmu dan mulai sekarang, lakukan segalanya sebagai satu tim, bahkan saat makan. Tetap bersatu dengan satu pola pikir," tegas Rexy setelah sesi latihan, dikutip dari Media Malaysia, New Straits Times, Senin (20/4/2026).

1. Membangun Warisan Lewat Kerja Keras

Rexy meyakini hasil yang luar biasa hanya bisa dicapai melalui pengorbanan yang luar biasa pula. Ia menuntut agar tanggung jawab kemenangan tidak hanya dipikul oleh satu atau dua pemain bintang, melainkan oleh seluruh 10 pemain yang terdaftar dalam skuad.

Baginya, setiap individu harus berkontribusi penuh dan tidak hanya menjadi penonton di pinggir lapangan.

Herry IP ukses bantu Aaron Chia/Soh Wooi Yik juara BAC 2025. (Foto: Instagram/aaronchiatengfong)

Lebih lanjut, Rexy memotivasi para pemainnya untuk memikirkan warisan yang akan mereka tinggalkan sebelum pensiun. Ia memberikan contoh Carolina Marin, pemain asal Spanyol yang berhasil mendobrak dominasi negara-negara tradisional bulu tangkis hingga menjadi juara Olimpiade dan juara dunia.

"Hargai diri kalian setinggi-tingginya. Jangan menunggu orang lain menghargai kalian. Kalian harus menghargai diri sendiri terlebih dahulu," tambahnya.

Rexy ingin para atletnya menghormati waktu dan usaha yang telah mereka curahkan sejak masa kecil dengan memberikan segalanya di turnamen kali ini.

 

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/19/40/3213298/fajar_alfian_bersama_anthony_ginting-HsFS_large.jpg
Persiapan Kilat di Denmark, Tim Bulu Tangkis Indonesia Intensifkan Latihan Jelang Piala Thomas dan Uber 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/18/40/3213193/hendra_setiawan_bersama_sabar_karyaman_gutama_dan_moh_reza_pahlevi_isfahani-PNli_large.jpg
Hendra Setiawan Tak Masalah Sabar/Reza Dirombak di Piala Thomas 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/17/40/3213062/hendra_setiawan_latih_tim_bulu_tangkis_indonesia_di_piala_thomas_2026_hendrasansan-ArJf_large.jpg
Hendra Setiawan Masuk Skuad Piala Thomas 2026 sebagai Pelatih: Pusing Banget!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/17/40/3213011/hendra_setiawan-XjnU_large.jpg
Kisah Hendra Setiawan yang Masuk Skuad Tim Bulu Tangkis Indonesia di Piala Thomas 2026, Dapat Peran Baru!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/15/40/3212601/lee_zii_jia-Cgso_large.jpg
Kisah Pebulu Tangkis Lee Zii Jia, Sebut Malaysia Kuda Hitam di Piala Thomas 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/16/40/3212799/anthony_ginting_bersama_toma_junior_popov-zlRv_large.jpg
Tunggal Prancis Jadi Ancaman di Piala Thomas 2026, Anthony Ginting Tetap Pede Indonesia Menang
