HOME SPORTS NETTING

Hasil Indonesia Open 2026: Jonatan Christie dan Adnan/Indah Kompak Tembus 16 Besar

Cikal Bintang , Jurnalis-Selasa, 02 Juni 2026 |15:10 WIB
Tunggal putra Indonesia, Jonatan Christie. (Foto: PBSI)
JAKARTA - Langkah awal yang cukup positif berhasil ditorehkan oleh sejumlah wakil tuan rumah pada babak 32 besar turnamen bulu tangkis bergengsi Indonesia Open 2026. Dari tiga wakil Merah-Putih yang telah merampungkan perjuangannya hari ini, tunggal putra andalan Jonatan Christie serta pasangan ganda campuran Adnan Maulana/Indah Cahya Sari Jamil sukses melenggang ke babak 16 besar, sementara satu wakil lainnya terpaksa harus angkat koper lebih awal.

Wakil Indonesia yang terhenti lebih cepat adalah Dejan Ferdinansyah/Bernadine Anindya Wardana (ganda campuran). Tiga perwakilan Tanah Air tersebut berlaga di Istora Senayan, Jakarta pada Selasa (2/6/2026) siang WIB.

Perjuangan wakil Indonesia hari ini diawali oleh ganda campuran Adnan Maulana/Indah Sari Cahya Jamil. Keduanya menghadapi wakil Prancis, Julien Maio/Lea Palermo.

1. Adnan/Indah dan Jonatan Christie Raih Hasil Positif

Laga tersebut berlangsung sengit. Adnan/Indah sempat menelan kekalahan pada gim pertama dengan skor 14-21. Namun pada dua gim selanjutnya, ganda campuran Merah-Putih itu bangkit dan mengunci kemenangan dalam dua gim dengan skor 21-19, 21-11.

Hasil manis itu kemudian diikuti oleh Jonatan Christie. Jojo -sapaan akrab Jonatan Christie- tampil apik saat berhadapan dengan wakil Singapura, Jason Teh.

Adnan Maulana/Indah Cahya Sari Jamil. (Foto: PBSI)

Jonatan sempat kewalahan di gim pertama saat bersua dengan Jason. Meski begitu, Jojo akhirnya berhasil mengunci kemenangan dengan skor 21-18.

Pada gim kedua, Jonatan tak mau membuat kesalahan yang sama. Dia langsung tampil trengginas dan akhirnya mampu menutup laga dengan kemenangan 21-15.

 

