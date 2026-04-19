Persiapan Kilat di Denmark, Tim Bulu Tangkis Indonesia Intensifkan Latihan Jelang Piala Thomas dan Uber 2026

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Minggu, 19 April 2026 |08:34 WIB
Persiapan Kilat di Denmark, Tim Bulu Tangkis Indonesia Intensifkan Latihan Jelang Piala Thomas dan Uber 2026
Fajar Alfian bersama Anthony Ginting di sesi latihan jelang Piala Thomas dan Uber 2026. (Foto: PBSI)
HORSENS – Tim bulu tangkis Indonesia mulai bergerak cepat mematangkan persiapan menjelang bergulirnya Piala Thomas dan Uber 2026. Melakoni latihan perdana di Horsens Badminton Club, Denmark, Sabtu 18 April 2026, Fajar Alfian dan kolega langsung melahap beragam menu latihan individu, mulai dari pola bertahan, transisi menyerang, hingga sesi drilling.

Langkah ini diambil guna memaksimalkan sisa waktu yang kian sempit sebelum turnamen dimulai. Berkejaran dengan waktu, tim Indonesia memprioritaskan proses adaptasi dan aklimatisasi agar kondisi fisik para atlet mencapai level siap tempur secepat mungkin.

"Memang karena waktunya juga cuma beberapa hari jadi memang latihan pertama ini, saya menekankan intensitasnya sudah agak naik. Tidak menunggu besok atau lusa. Jadi tadi harus dipaksakan biar ke depan sudah seperti biasa dan sudah lebih bagus dan enak kondisinya," terang pelatih tunggal putri, Imam Tohari, dalam keterangannya, Minggu (19/4/2026).

Imam menjelaskan fokus latihan terpusat pada akurasi pukulan dan ketahanan fisik. Ia akan memaksimalkan sisa waktu yang ada untuk mempersiapkan anak asuhnya di sektor tunggal putri.

"Pematangan pasti dari segi teknik dan akurasi pukulan, pemantapan di situ. Selain juga kita menjaga di faktor fisik, hari ini sampai mulai pertandingan. Dengan waktu yang mepet ini, saya juga akan berusaha meningkatkan kekuatan anak asuh saya di tunggal putri," jelas Imam.

Tim bulu tangkis Indonesia jelang Piala Thomas dan Uber 2026. (Foto: PBSI)
Tim bulu tangkis Indonesia jelang Piala Thomas dan Uber 2026. (Foto: PBSI)

1. Adaptasi Cepat Sektor Ganda Putri

Pasangan ganda putri Indonesia, Febriana Dwipuji Kusuma/Meilysa Trias Puspitasari, turut memberikan komentar mengenai sesi perdana tersebut. Mereka menilai latihan ini sangat krusial dalam membangun kesiapan mental dan fisik menuju ajang bergengsi perebutan trofi supremasi beregu dunia tersebut.

"Alhamdulillah setelah perjalanan panjang dari Jakarta, hari ini kami bisa mulai latihan dengan keadaan sehat. Latihannya memang langsung di-gas sambil juga menyesuaikan kondisi di sini. Tadi sempat ada game untuk ice breaking dan itu sangat bagus untuk menambah kekompakan di tim," kata Febriana.

 

