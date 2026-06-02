Marco Bezzecchi Ukir Rekor Langka Usai Menang di MotoGP Italia 2026

MUGELLO - Pembalap Aprilia Racing, Marco Bezzechi, berhasil meraih kemenangan di Sirkuit Mugello pada MotoGP Italia 2026, akhir pekan lalu. Kemenangan ini menandai rekor apik bagi Bezzechi.

1. Rekor Bezzechi

Kemenangan di Mugello menjadi kemenangan ke-10 Bezzechi di kelas utama MotoGP. Menariknya, pembalap asal Italia itu menang di 10 sirkuit berbeda. Sebelumnya, pencapaian ini hanya mampu ditorehkan Wayne Gardner, Freddie Spencer, dan Casey Stoner.

"Kemenangan di Mugello terasa luar biasa, sebuah mimpi yang saya miliki sejak kecil. Saya selalu datang ke sini bersama ayah, ibu, dan saudara perempuan saya untuk menonton MotoGP, dan saat itu saya bermimpi suatu hari bisa berada di lintasan ini sebagai pembalap," katanya dalam siaran pers yang dibagikan Piaggio Indonesia, Selasa (2/6/2026).

"Seiring waktu, mimpi itu berkembang menjadi keinginan untuk menang di Mugello. Meraih kemenangan di sini menghadirkan perasaan yang sulit digambarkan, terlebih melihat para penggemar dan seluruh tim begitu bahagia dan terharu," katanya.

Dengan keluar sebagai yang tercepat di Sirkuit Mugello, ia menjadi kemenangan keempat Bezzechi musim ini. Sejauh ini, musim 2026 menjadi tahun tersuksesnya sejak debut di MotoGP.

Sementara itu, Jorge Martín turut menunjukkan performa kelas dunia. Setelah melakukan start yang sangat baik, pembalap asal Spanyol tersebut mampu menjaga ritme kompetitif sepanjang balapan dan finis di posisi kedua, melengkapi hasil finis 1-2 bagi Aprilia Racing. Hasil ini sekaligus menutup akhir pekan yang impresif bagi Martín setelah sebelumnya juga finis kedua pada Sprint Race.