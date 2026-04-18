Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hendra Setiawan Masuk Skuad Piala Thomas 2026 sebagai Pelatih: Pusing Banget!

Bagas Abdiel , Jurnalis-Sabtu, 18 April 2026 |02:05 WIB
Hendra Setiawan latih tim bulu tangkis Indonesia di Piala Thomas 2026. (Foto: Instagram/@hendrasansan)
A
A
A

PELATIH ganda putra Indonesia, Hendra Setiawan, kembali dipercaya masuk ke dalam skuad Indonesia di Piala Thomas 2026. Namun, kali ini Hendra Setiawan tidak berperan sebagai pemain tapi pelatih.

1. Khusus Latih Sabar Karyaman Gutama/Moh. Reza Pahlevi

Hendra Setiawan masuk ke dalam skuad pelatih tim Thomas Indonesia 2026 karena menemani anak didiknya, Sabar Karyaman Gutama/Moh. Reza Pahlevi. Ini pertama kali bagi Hendra Setiawan masuk ke tim Piala Thomas Indonesia dengan peran sebagai pelatih.

Sabar Karyaman/Reza Pahlevi akan dilatih Hendra Setiawan di Piala Thomas 2026. (Foto: Humas PP PBSI)

Merespons posisinya saat ini, Hendra Setiawan dengan nada bercanda mengaku justru lebih pusing. Sebab, Hendra Setiawan menilai menjadi pelatih di kompetisi beregu tidaklah mudah ketimbang sebagai pemain.

"Lebih pusing juga kali ya," kata Hendra Setiawan dengan nada bercanda saat dihubungi awak media.

"Ya maksudnya kan ini beregu, jadi kita harus kerja sama juga sama teman-teman yang lain," tambah peraih medali emas nomor gandra Olimpiade Beijing 2008.

"Terus apalagi saya kan ini baru pertama kali sebagai pelatih. Jadi ya apa ya, lebih banyak belajar dulu lah saya ke Ko Anton juga," imbuhnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement