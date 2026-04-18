Hendra Setiawan Tak Masalah Sabar/Reza Dirombak di Piala Thomas 2026

JAKARTA – Hendra Setiawan mengaku tidak masalah jika pasangan Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani dirombak saat Piala Thomas 2026. Menurutnya, hal itu bisa saja terjadi dan bergantung dari kesiapan para pemain.

Hendra terpilih sebagai salah satu tim pelatih karena menemani Sabar/Reza yang masuk dalam skuad. Ia akan bekerja sama dengan pelatih pelatnas PBSI, Antonius Budi Ariantho, untuk mengatur strategi ganda putra di Piala Thomas 2026.

1. Terbuka

Pria asal Jawa Tengah itu mengaku membuka kesempatan jika adanya tukar pasangan di antara Sabar/Reza dengan pemain pelatnas. Diketahui ada dua pasangan pelatnas PBSI yang juga ikut serta yakni Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri dan Raymond Indra/Nikolaus Joaquin.

"Ya ada pasti (rencana tukar pasangan). Kalau dalam beregu kan pasti sudah siapkan Plan A, Plan B," ungkap Hendra saat dihubungi awak media, dikutip Sabtu (18/4/2026).

"Cuma nanti dilihat juga kesiapannya pas di sana. Jadi kan mungkin sekarang dicoba partner ini enak, tapi pas di sana (Denmark) masih kurang klop kan bisa juga. Tergantung kebutuhan tim juga," tambah lelaki berusia 41 tahun itu.

2. Sudah Coba Ditukar

Hendra mengatakan dalam persiapan menuju Piala Thomas 2026, tiga pasang ganda putra ini sudah dicoba ditukar. Sebut saja seperti Reza/Fikri, Sabar/Joaquin, dan Fajar/Raymond.