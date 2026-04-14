Kisah Pevoli Cantik Sabina Altynbekova, Isyarat Belum Move On dari Indonesia hingga Teka-Teki Karier di Kazakhstan

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Selasa, 14 April 2026 |04:01 WIB
Pevoli asal Kazakhstan, Sabina Altynbekova. (Foto: Instagram/altynbekova_20)
KISAH pevoli cantik Sabina Altynbekova yang isyaratkan belum move on dari Indonesia hingga teka-teki karier di Kazakhstan menarik untuk dibahas. Ya, atlet Mmuslim asal Kazakhstan yang sempat mengguncang kasta tertinggi voli Indonesia, Proliga, kini sedang berada di persimpangan jalan setelah mengakhiri kontraknya lebih awal dengan klub lokal, Astana.

Meski statusnya saat ini tidak terikat dengan klub mana pun, "Barbie Voli" Asia ini menegaskan bahwa dirinya belum memiliki rencana untuk gantung sepatu dalam waktu dekat.

1. Romansa yang Tertinggal di Proliga

Kehadiran Sabina di Proliga musim 2025 bersama Yogya Falcons merupakan perwujudan dari mimpi lama yang tertunda sejak 2014. Setelah bertahun-tahun banjir ajakan dari penggemar Tanah Air, Sabina akhirnya merasakan atmosfer voli Indonesia.

Walaupun langkah timnya terhenti sebelum babak final four, pengalaman tersebut tampaknya memberikan kesan mendalam yang sulit ia lupakan. Hal ini terlihat dari aktivitas digitalnya yang unik.

Meski telah meninggalkan Yogya Falcons dan sempat mencicipi kompetisi di Kazakhstan bersama Astana, Sabina kedapatan masih memasang foto profil di Instagram pribadinya dengan mengenakan jersey kebanggaan Yogya Falcons.

Sabina Altynbekova bermain di Yogya Falcons (Foto: Instagram/@altynbekova_20)

Gestur sederhana ini dianggap oleh banyak penggemar sebagai tanda bahwa sang atlet belum bisa sepenuhnya move on dari kenangan manis dan dukungan luar biasa yang ia terima selama merumput di Indonesia.

2. Ambisi yang Belum Padam

Setelah menyelesaikan petualangannya di Indonesia, Sabina sebenarnya memilih pulang kampung untuk memperkuat Astana pada September 2025. Salah satu alasan kuatnya adalah keinginan untuk bekerja di bawah arahan pelatih lokal, Meirbek Musabekovich, yang ia nilai memiliki profesionalisme dan integritas tinggi melebihi beberapa pelatih asing yang pernah ditemuinya.

 

