Drifter Kembar Berusia Remaja Curi Perhatian di Kejurnas Passion Drift 2026

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Senin, 25 Mei 2026 |14:57 WIB
Sepasang drifter kembar berusia remaja mencuri perhatian di Kejurnas Passion Drift 2026 (Foto: Dok. Pribadi)
DUNIA drifting nasional kembali dikejutkan dengan munculnya dua drifter muda berbakat, Alby Alvaro dan Athariz Fairell. pasangan anak kembar berusia 13 tahun ITU kini resmi naik ke kelas PRO AM pada putaran kedua Kejurnas Passion Drift 2026 yang berlangsung di Sirkuit Husein Sastranegara, Bandung.

Berada di bawah naungan dan arahan pembalap profesional Indonesia, Reindy “BTX” Riupassa, keduanya sukses mencuri perhatian para pecinta drifting nasional. Meski masih sangat muda, kemampuan mengendalikan mobil drift bertenaga besar membuat nama keduanya mulai disegani.

1. Performa Luar Biasa

Drifting Hambali

Dengan kombinasi talenta alami, disiplin latihan, serta pembinaan yang serius, kedua pembalap muda ini mampu menunjukkan performa yang luar biasa sepanjang kompetisi berlangsung. Mereka tak canggung bersaing dengan drifter-drifter yang lebih senior.

Alby Alvaro tampil menggunakan BMW E90 bermesin M54B30 racikan bengkel BTX Concept bersama Kendali Racing Team. Penampilannya yang agresif namun presisi berhasil mengantarkannya meraih gelar Top Qualifier PRO AM dan menutup kompetisi di posisi ke-5 nasional pada seri Bandung.

Sementara itu, Athariz Fairell, tampil impresif menggunakan BMW F22 bermesin LS3 racikan bengkel P5 Tuning bersama tim BRIDE IDN yang mendapat dukungan dari GT Radial. Ia menunjukkan performa dominan dan keluar sebagai Juara 1 di kelas PRO AM pada putaran kedua Kejurnas Passion Drift 2026.

 

