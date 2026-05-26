Cetak Sejarah Baru, Daffa dan Gerrard Siap Kibarkan Merah Putih di Ajang Gokart Italia

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Selasa, 26 Mei 2026 |22:05 WIB
Dua pembalap Indonesia siap tampil di Gokart Italia 2026. (Foto: Ist)
DUA pembalap muda berbakat Indonesia, Daffa Ardiansa dan Gerrard Carlton, bersiap menembus panggung balap gokart internasional dalam ajang Sodi World Series (SWS) Sicily, Italia 2026. Tiket emas menuju Eropa ini berhasil mereka amankan setelah resmi terpilih sebagai representatif Indonesia berkat performa gemilang di kompetisi Kart.inc Pro League (KPL) Season 1.

Kart.inc Representative, Michael Jorgy, mengaku sangat senang KPL Season 1 sudah rampung digelar. Dia pun berkomitmen akan mendukung penuh Daffa Ardiansa dan Gerrard Carlton yang bakal berjuang mengharumkan nama Indonesia di kancah dunia.

“Kart.inc Pro League kami hadirkan sebagai ajang kompetitif untuk membawa gokart elektrik menjadi lebih profesional, lebih terstruktur, dan punya jenjang yang jelas bagi para pembalap. Season 1 ini jadi langkah awal yang sangat baik,” kata Michael Jorgy dalam keterangannya, dikutip Selasa (26/5/2026).

Michael berharap KPL Season 2 yang dijadwalkan bergulir pada September 2026 dapat melahirkan lebih banyak talenta baru. Hal tersebut tentunya untuk memperkuat ekosistem gokart elektrik nasional.

“Kami berharap di Season 2 nanti akan lahir lebih banyak talenta baru yang ikut meramaikan sekaligus berkembang bersama ekosistem gokart elektrik Indonesia,” kata Michael.

1. Tampil Apik di Enam Ronde di Lintasan PIK 2

Kart.inc Pro League Season 1 resmi menutup musim perdananya. Ajang bergengsi itu berlangsung sepanjang Januari hingga Mei 2026 di Kart.inc, Entertainment District PIK 2.

Kompetisi gokart elektrik profesional itu diikuti oleh tujuh tim papan atas, yakni Speed Adrenaline, Dewa United Motorsport, Gajahlume Pro RDC, AOG Racing Team, Formula 4 Indonesia Academy, Wish Motorsport, dan Nitiracing. Musim perdana KPL digelar dalam enam ronde balapan yang menantang di lintasan indoor gokart elektrik sepanjang 507 meter.

 

