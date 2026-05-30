2 Pevoli Supercantik yang Menjalin Kisah Asmara dengan Pesepakbola Madura United, Nomor 1 Berstatus Prajurit TNI!

TERNYATA, ada dua pevoli cantik Indonesia yang memilih berlabuh di hati pesepakbola salah satu klub Super League, Madura United. Siapa saja mereka? Simak ulasannya!

1. Nurlaili Kusuma, Prajurit TNI AL yang Jadi Juara Proliga 2026

Nurlaili Kusumah lahir di Bandung pada 23 November 2003. Pevoli berpostur 170 cm ini bukan nama baru di dunia voli Indonesia. Sejak usia sangat belia, namanya sudah mencuri perhatian publik olahraga Tanah Air.

Yang membuat Nurlaili semakin istimewa adalah statusnya sebagai prajurit aktif TNI AL. Ia bergabung dengan TNI AL sejak 2020 berkat prestasinya yang menonjol di dunia voli nasional, bahkan pernah membawa tim TNI AL menembus babak Final Four Livoli 2023.

Di lapangan, Nurlaili tampil debut di Proliga 2018 bersama Jakarta BNI Taplus saat masih berusia 14 tahun, sebuah rekor yang hingga kini belum terpecahkan. Bermain di posisi outside hitter, kariernya terus menanjak.

Ia sempat memperkuat Bandung BJB Tandamata sebelum akhirnya berlabuh ke Jakarta Electric PLN pada Proliga 2021/2022, sebelum kemudian bergabung dengan Pertamina Enduro.

Musim 2025-2026 menjadi puncak kebanggaan bagi Nurlaili. Bersama Pertamina Enduro, ia berhasil meraih gelar juara Proliga 2026, ya pencapaian yang makin istimewa karena sang kekasih, Aji Kusuma, turut mendampingi perjuangannya hingga trofi itu terangkat.

Sang kekasih, Aji Kusuma sendiri merupakan striker kelahiran 30 Januari 1999 asal Kabupaten Bengkalis, Riau, yang saat ini memperkuat Madura United di Super League 2025-2026. Keduanya menjadi salah satu pasangan atlet lintas cabang yang paling disorot publik olahraga Indonesia.