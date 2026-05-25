Kisah Alica Schmidt, Sprinter Cantik asal Jerman yang Siap Tinggalkan Nomor Lari 400 Meter

SPRINTER asal Jerman, Alica Schmidt, tidak hanya dikenal karena prestasinya di trek atletik, tetapi juga karena popularitasnya yang luar biasa di dunia maya. Menjadi salah satu atlet paling terkenal di negaranya, atlet lari cantik ini kerap memukau jutaan pasang mata dengan unggahan yang estetik.

Namun baru-baru ini, Alica membuat kejutan dengan membagikan deretan foto yang awalnya sama sekali tidak pernah ingin ia tunjukkan kepada siapa pun. Langkah ini ia ambil demi mendukung gerakan yang menuntut lebih banyak realitas di media sosial.

Di tengah tren para influencer yang mulai berani memamerkan sisi tidak sempurna dari kehidupan mereka, Alica memilih untuk ikut serta dan memperlihatkan bahwa di balik pemandangan indah yang biasa terpajang, ada momen-momen biasa yang jauh dari kesan glamor.

1. Sisi Lain yang Tersembunyi

Melalui akun Instagram pribadinya yang kini memiliki 5,3 juta pengikut, atlet berusia 27 tahun ini mengunggah serangkaian foto gagal tanpa pose anggun atau pencahayaan yang sempurna. Lewat unggahan tersebut, Alica ingin mengingatkan para penggemarnya agar tidak mudah teperdaya oleh visual di dunia maya.

"Apa yang orang lihat vs. bagaimana realitas yang sebenarnya," tulis Alica dalam takarir unggahannya. "Sekadar mengingatkan: kami hanya membagikan momen-momen terbaik (puncak kehidupan), bukan keseluruhan cerita yang terjadi,” ungkap Alica, dikutip dari GMX, Senin (25/5/2026).

Foto-foto tersebut menampilkan sosok Alica sebagai wanita biasa pada umumnya, lengkap dengan ekspresi alami yang mungkin tidak selalu terlihat menawan di depan kamera. Aksi jujurnya ini pun langsung mendapat apresiasi positif karena dianggap memberikan dampak psikologis yang sehat bagi para pengguna media sosial.