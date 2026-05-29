HOME SPORTS NETTING

Hasil Perempatfinal Singapore Open 2026: Sikat Jagoan Malaysia, Fajar/Fikri Lolos ke Semifinal!

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 29 Mei 2026 |16:36 WIB
Ganda Putra Indonesia, Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri. (Foto: PBSI)
KALLANG - Ganda putra Indonesia, Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri, sukses melenggang ke babak semifinal Singapore Open 2026. Tiket empat besar berhasil mereka segel setelah menumbangkan perlawanan sengit dari wakil Malaysia, Goh Sze Fei/Nur Izzuddin.

Pertandingan itu berlangsung di Singapore Indoor Stadium pada Jumat (29/5/2026) siang WIB. Fajar/Fikri berhasil menang dalam pertarungan tiga gim dengan skor 21-18, 10-21, dan 21-14.

Jalannya Pertandingan

Pada gim pertama, Fajar/Fikri tampil mendominasi dengan langsung unggul 4-2. Fajar/Fikri secara perlahan mampu menemukan ritme permainan dan mengungguli Goh/Izzuddin dengan skor 11-6.

Usai interval, Fajar/Fikri tampil lebih percaya diri dengan mengandalkan variasi serangan cepat. Duel kedua pasangan tersebut berlangsung seru hingga akhirnya mampu menjaga keunggulan dan memenangkan gim pertama dengan skor 21-18.

Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri. (Foto: PBSI)

Memasuki gim kedua, situasi berbalik. Goh/Izzuddin tampil jauh lebih dominan dan langsung menekan sejak awal pertandingan. Hingga akhirnya Fajar/Fikri tertinggal jauh 5-11 di interval gim kedua.

Pasangan Malaysia terus menjaga momentum dan membuat Fajar/Fikri kesulitan mengembangkan permainan. Hingga akhirnya Fajar/Fikri menyerah di gim kedua dengan skor 10-21.

 

