Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Kisah Shella Bernadetha, Pevoli Cantik Indonesia yang Siap Dinikahi Sesama Atlet Voli

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Jum'at, 29 Mei 2026 |04:01 WIB
Kisah Shella Bernadetha, Pevoli Cantik Indonesia yang Siap Dinikahi Sesama Atlet Voli
Pevoli Indonesia, Shella Bernadetha. (Foto: Instagram/shellabernadethaa)
A
A
A

KISAH pevoli cantik Shella Bernadetha yang dikabarkan segera menikah menarik untuk dibahas. Apalagi sosok lelaki yang beruntung meluluhkan hati andalan Timnas Voli Putri Indonesia itu ternyata sesama atlet voli!

Ya, Shella memang telah memberikan kode akan akan melepas masa lajangnya. Ia pun dikabarkan akan segera menikahi bintang Timnas Voli Putra Indonesia, yakni Fahreza Rakha Abhinaya.

Sayangnya, jelang pernikahan kedua bintang voli Tanah Air tersebut, Fahreza justru tak masuk dalam skuad Timnas Voli Putra Indonesia untuk ajang AVC Nations Cup 2026 di India pada 20-28 Juni 2026 mendatang. PP PBVSI telah resmi merilis daftar 16 pemain yang dipanggil untuk mengikuti pemusatan latihan (TC) dan absennya sang libero itu karena t rencana pernikahannya dengan pevoli cantik, Shella Bernadetha.

Bagi para pencinta voli nasional, hilangnya nama Fahreza menjadi tanda tanya besar. Pasalnya, pevoli berusia 26 tahun tersebut merupakan pilar tak tergantikan di benteng pertahanan Indonesia sejak 2019 dan baru saja mengukir prestasi emas di level klub.

1. Menghilang dari Skuad

Ketidakhadiran Fahreza Rakha di Timnas Voli Putra Indonesia terasa ironis jika melihat performa impresifnya sepanjang musim 2026. Padahal Fakhreza  tampil luar biasa saat membawa Jakarta Bhayangkara Presisi menjadi runner-up Proliga 2026.

Shella Bernadetha bersama sang kekasih, Fahreza Rakha. (Foto: Instagram/shellabernadethaa)
Shella Bernadetha bersama sang kekasih, Fahreza Rakha. (Foto: Instagram/shellabernadethaa)

Tak berhenti di sana, magis pemain yang akrab disapa Pak Mail itu kembali terbukti pada ajang AVC Champions League 2026 yang digelar di Pontianak akhir pekan lalu. Di bawah asuhan pelatih Reidel Toiran, Fahreza tampil solid dan menjadi salah satu kunci sukses Jakarta Bhayangkara Presisi mengukir sejarah luar biasa, menjadi tim bola voli Indonesia pertama yang berhasil menjuarai AVC Champions League.

Dengan status sebagai salah satu libero terbaik yang dimiliki Indonesia saat ini, absennya Fahreza dari daftar panggil ke India tentu memicu berbagai spekulasi.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/26/40/3220945/hendra_setiawan-RuHY_large.jpg
3 Pebulu Tangkis Top Dunia yang Tak Pernah Emosi dan Punya Banyak Prestasi, Nomor 1 Dijuluki sebagai The Silent Killer
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/26/40/3220865/annie_xu_bersama_kerry_xu-GRZj_large.jpg
5 Atlet Bulu Tangkis Dunia yang Kembar Identik, Nomor 1 Wakil Indonesia yang Pernah di Pelatnas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/21/38/3219786/3_calon_pembalap_tim_valentino_rossi_di_motogp_2027_motogp-OEto_large.jpg
3 Calon Pembalap Tim Valentino Rossi di MotoGP 2027, Nomor 1 Nicolo Bulega!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/20/43/3219517/ade_rai-zJCo_large.jpg
5 Makanan Penyebab Berat Badan Sulit Turun Versi Ade Rai, Nomor 1 Pantang Dikonsumsi Berlebihan saat Diet!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/19/43/3219316/kang_so_hui-TgEs_large.jpg
5 Pevoli Supercantik Bergaji Tinggi di Liga Korea, Nomor 1 Rekan Setim Megawati Hangestri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/19/38/3219270/motogp_catalunya_2026-E3zj_large.jpg
8 Pembalap MotoGP yang Pernah Crash Horor di Sirkuit Catalunya, Nomor 1 Bikin Motor Hancur Berkeping-keping
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement