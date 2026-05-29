Kisah Shella Bernadetha, Pevoli Cantik Indonesia yang Siap Dinikahi Sesama Atlet Voli

KISAH pevoli cantik Shella Bernadetha yang dikabarkan segera menikah menarik untuk dibahas. Apalagi sosok lelaki yang beruntung meluluhkan hati andalan Timnas Voli Putri Indonesia itu ternyata sesama atlet voli!

Ya, Shella memang telah memberikan kode akan akan melepas masa lajangnya. Ia pun dikabarkan akan segera menikahi bintang Timnas Voli Putra Indonesia, yakni Fahreza Rakha Abhinaya.

Sayangnya, jelang pernikahan kedua bintang voli Tanah Air tersebut, Fahreza justru tak masuk dalam skuad Timnas Voli Putra Indonesia untuk ajang AVC Nations Cup 2026 di India pada 20-28 Juni 2026 mendatang. PP PBVSI telah resmi merilis daftar 16 pemain yang dipanggil untuk mengikuti pemusatan latihan (TC) dan absennya sang libero itu karena t rencana pernikahannya dengan pevoli cantik, Shella Bernadetha.

Bagi para pencinta voli nasional, hilangnya nama Fahreza menjadi tanda tanya besar. Pasalnya, pevoli berusia 26 tahun tersebut merupakan pilar tak tergantikan di benteng pertahanan Indonesia sejak 2019 dan baru saja mengukir prestasi emas di level klub.

1. Menghilang dari Skuad

Ketidakhadiran Fahreza Rakha di Timnas Voli Putra Indonesia terasa ironis jika melihat performa impresifnya sepanjang musim 2026. Padahal Fakhreza tampil luar biasa saat membawa Jakarta Bhayangkara Presisi menjadi runner-up Proliga 2026.

Shella Bernadetha bersama sang kekasih, Fahreza Rakha. (Foto: Instagram/shellabernadethaa)

Tak berhenti di sana, magis pemain yang akrab disapa Pak Mail itu kembali terbukti pada ajang AVC Champions League 2026 yang digelar di Pontianak akhir pekan lalu. Di bawah asuhan pelatih Reidel Toiran, Fahreza tampil solid dan menjadi salah satu kunci sukses Jakarta Bhayangkara Presisi mengukir sejarah luar biasa, menjadi tim bola voli Indonesia pertama yang berhasil menjuarai AVC Champions League.

Dengan status sebagai salah satu libero terbaik yang dimiliki Indonesia saat ini, absennya Fahreza dari daftar panggil ke India tentu memicu berbagai spekulasi.