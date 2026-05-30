UB Loop Run 50K Meriahkan HUT Ke-50 IMPALA UB, Kampanyekan Solidaritas dan Kelestarian Alam

MEMPERINGATI HUT ke-50 IMPALA Universitas Brawijaya, pada hari Jumat 29 Mei 2026 pukul 03.00-10.30 WIB, diselenggarakan kegiatan UB Loop Run 50K, sebuah kegiatan lari solidaritas sejauh 50 kilometer mengelilingi Lapangan Rektorat Universitas Brawijaya.

1. Simbol Perjalanan IMPALA UB

Kegiatan ini menjadi simbol perjalanan panjang IMPALA UB selama setengah abad dalam membangun semangat petualangan, kepedulian sosial, serta komitmen terhadap pelestarian lingkungan hidup.

Dalam pelaksanaannya, pelari utama akan membawa Pataka Oranye IMPALA UB sebagai simbol kehormatan, sejarah, dan identitas organisasi serta menggambarkan perjalanan dari masa ke masa selama 50 tahun yang akan dikawal bersama memutari (Loop) lapangan rektorat Universitas Brawijaya sebanyak +- 150 kali putaran, hingga garis finis sejauh 50 kilometer.

Selain sebagai ajang olahraga dan silaturahmi lintas generasi, UB Loop Run 50K juga membawa pesan kepedulian terhadap lingkungan hidup. Berbagai pesan edukatif tentang pelestarian alam dan pentingnya menjaga lingkungan akan ditampilkan melalui videotron di kawasan kampus Universitas Brawijaya selama kegiatan berlangsung.

2. Bertepatan dengan Car Free Day

Pelaksanaan kegiatan ini juga bertepatan dengan agenda Car Free Day Universitas Brawijaya, sehingga diharapkan mampu menciptakan atmosfer kampus yang lebih sehat, ramah lingkungan, dan meningkatkan kesadaran sivitas akademika terhadap pentingnya menjaga bumi melalui aksi nyata sehari-hari, mengajak sivitas akademika untuk menjaga lingkungan kampus sebagai langkah awal untuk menjaga alam

Kegiatan ini juga menjadi momentum untuk menunjukkan bahwa semangat petualangan harus berjalan beriringan dengan tanggung jawab terhadap alam.

Melalui konsep tersebut, UB Loop Run 50K diharapkan tidak hanya menjadi ajang olahraga dan perayaan ulang tahun organisasi, tetapi juga menjadi media kampanye publik untuk menyebarkan semangat pelestarian lingkungan hidup kepada masyarakat luas.