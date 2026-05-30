Lantik Pengurus Baru Malut, Ketum PBTI Richard Tampubolon Targetkan Orbitkan Atlet Lokal ke Kancah Dunia

TERNATE – Semangat baru menyelimuti dunia olahraga bela diri di Bumi Moloku Kie Raha. Ketua Umum Pengurus Besar Taekwondo Indonesia (Ketum PBTI), Letjen TNI Richard Tampubolon, secara resmi melantik jajaran Pengurus Provinsi (Pengprov) Taekwondo Indonesia Maluku Utara masa bakti 2026-2030.

Acara pengukuhan yang berlangsung khidmat tersebut digelar di Gamalama Ballroom, Bela Hotel Ternate, Kota Ternate. Berdasarkan Surat Keputusan PBTI Nomor: 14/PBTI/2026, tampuk kepemimpinan Pengprov Taekwondo Malut kini resmi dipegang oleh Asadul Usud Boyratan sebagai Ketua Umum dan Handoko sebagai Sekretaris Umum.

Momentum sakral ini juga dimeriahkan dengan penyematan sabuk hitam kehormatan kepada Gubernur Maluku Utara oleh Ketum PBTI yang didampingi langsung oleh perwakilan Kukkiwon Internasional, Mr. Kwak Youngmin. Prosesi ini dilakukan tepat sebelum upacara pembukaan turnamen bergengsi Kejuaraan Gubernur Cup North Moluccas dimulai.

1. Sinergi Pemerintah

Dalam sambutannya, Letjen TNI Richard Tampubolon memberikan apresiasi yang tinggi atas komitmen besar yang ditunjukkan oleh Pemerintah Provinsi Malut di bawah kepemimpinan Sherly-Sarbin serta jajaran Forkopimda. Sinergi ini dinilai menjadi fondasi kuat bagi percepatan prestasi olahraga di daerah.

“Dukungan penuh dari pemerintah daerah tentunya menjadi variabel paling penting di setiap lini pembinaan olahraga. Saya melihat peluang cabang olahraga Taekwondo di Malut ini cukup besar, ada kepedulian yang luar biasa dari Ibu Gubernur, Pak Wagub, Bapak Pangdam, dan seluruh jajaran Forkopimda Malut," ungkap Richard, dikutip Sabtu (30/5/2026).

Ketum PBTI, Letnan Jenderal TNI Richard Tampubolon. (Foto: PBTI)

Melihat komposisi kepengurusan yang baru, Jenderal bintang tiga ini mengaku sangat optimis. Ia menangkap adanya visi besar dan aura penuh harapan dari Asadul Usud Boyratan beserta jajarannya untuk membawa Taekwondo Malut bersinar di kancah nasional maupun internasional. Kendati demikian, Richard mengingatkan bahwa esensi Taekwondo tidak semata-mata soal memburu medali emas, melainkan juga wadah penting dalam menempa mental dan akhlak generasi muda.

"Nilai utama Taekwondo yang pertama adalah menciptakan jiwa respect (saling menghormati), disiplin yang tinggi, fighting spirit (semangat juang), dan jiwa esprit de corps bagi kita semua. Saya berharap di bawah kepemimpinan pengurus baru, Taekwondo Malut menjadi organisasi yang bersatu, berprestasi, dan solid," tegasnya.