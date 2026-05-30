Jadwal MotoGP Hari Ini: Marc Marquez Menggila di Sprint Race MotoGP Italia 2026?

JADWAL MotoGP Italia 2026 yang berlangsung di Sirkuit Mugello, Italia pada Sabtu (30/5/2026) akan diulas Okezone. Hari ini akan digelar latihan bebas 2, kualifikasi hingga Sprint Race MotoGP Italia 2026.

1. Fabio di Giannantonio Dominasi Hari Pertama MotoGP Italia 2026

Jumat, 29 Mei 2026 digelar latihan bebas 1 dan latihan bebas MotoGP Italia 2026. Dalam dua sesi tersebut, rider Pertamina Enduro VR46 Racing, Fabio Di Giannantonio, mendominasi sebagai yang tercepat.

Fabio Di Giannantonio tampil impresif di hari pertama MotoGP Italia 2026. (Foto: Pertamina Enduro VR46)

Di latihan bebas 1, rider 27 tahun itu mencatatkan 1 menit 46.242 detik, unggul 0,369 detik dari Jorge Martin (Aprilia Racing) di posisi dua. Sementara di latihan bebas, Fabio Di Giannantonio meraih 1 menit 44.808 detik, unggul 0.091 detik dari Francesco Bagnaia di tempat kedua.

Bagaimana dengan Marc Marquez? Setelah absen di dua race terakhir karena cedera, The Baby Alien -julukan Marc Marquez- comeback di MotoGP Italia 2026.

Sempat berada di posisi 15 pada latihan bebas 1, Marc Marquez naik sembilan posisi di sesi latihan! Ia menempati posisi enam dan berhak lolos ke Kualifikasi II MotoGP Italia 2026.

2. Peluang Marc Marquez Naik Podium di Sprint Race MotoGP Italia 2026

Melihat performa impresif di atas, peluang Marc Marquez naik podium di MotoGP Italia 2026 terbuka lebar. Musim ini, The Baby Alien memang belum pernah naik podium di main race MotoGP.