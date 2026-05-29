Hasil Perempatfinal Singapore Open 2026: Bikin Kejutan Lagi, Alwi Farhan Tembus Semifinal Usai Bungkam Unggulan Jepang

KALLANG – Tunggal putra Indonesia, Alwi Farhan, secara luar biasa berhasil mengamankan tempat di babak semifinal Singapore Open 2026. Tiket empat besar tersebut sukses dikantonginya setelah menyudahi perlawanan alot dari wakil andalan Jepang, Kodai Naraoka, lewat kemenangan dua gim langsung dengan skor 21-12 dan 21-17.

Pertemuan keduanya terjadi dalam babak perempatfinal. Pertandingan krusial itu berlangsung di Singapore Indoor Stadium pada Jumat (29/5/2026).

Jalannya Pertandingan

Alwi Farhan berusaha tampil dengan konsentrasi tingkat tinggi melawan Kodai pada laga gim pertama. Hal tersebut tentunya dilakukan agar dirinya tidak mudah kehilangan poin dari sang lawan.

Seiring berjalannya waktu, Alwi dapat unggul 10-6 atas Kodai. Alwi pun terlihat cukup bersemangat untuk terus memperlebar jarak keunggulan atas lawannya tersebut.

Kerja keras Alwi berbuah manis dalam gim pertama. Lewat variasi serangan yang rapi, dia mampu mengalahkan Kodai dengan poin meyakinkan 21-12.

Memasuki gim berikutnya, Alwi berusaha mempertahankan dominasi atas Kodai. Namun, Kodai pun memberikan perlawanan yang cukup ketat untuk meredam laju Alwi Farhan.