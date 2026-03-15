Kisah Sabina Altynbekova, Pevoli Cantik asal Kazakhstan yang Belum Mau Pensiun meski Tak Memiliki Klub

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Minggu, 15 Maret 2026 |04:01 WIB
Kisah Sabina Altynbekova, Pevoli Cantik asal Kazakhstan yang Belum Mau Pensiun meski Tak Memiliki Klub
Pevoli asal Kazakhstan, Sabina Altynbekova (kiri). (Foto: Instagram/altynbekova_20)
KABAR mengejutkan datang dari ikon voli Kazakhstan, Sabina Altynbekova. Atlet yang sering dijuluki sebagai pevoli tercantik di Asia ini secara resmi mengumumkan pengakhiran musim kompetisinya lebih cepat dari jadwal seharusnya. Melalui interaksi dengan pengikutnya di media sosial, pemain yang musim ini memperkuat klub voli Kazakhstan, Astana tersebut mengonfirmasi bahwa ia tidak akan menyelesaikan sisa kompetisi yang tinggal menyisakan waktu satu bulan lagi.

1. Teka-Teki Masa Depan dan Karier Profesional

Keputusan mendadak ini tentu memicu spekulasi di kalangan penggemar. Namun, Sabina dengan cepat menepis rumor mengenai pensiun dini.

Meski enggan membeberkan alasan spesifik di balik keputusannya berhenti di tengah jalan, ia memastikan bahwa gairahnya di dunia voli belum padam.

"Musim voli di Kazakhstan akan berakhir dalam sebulan. Saya memutuskan untuk menyelesaikannya lebih awal karena alasan tertentu. Apakah saya akan melanjutkan karier? Pastinya! Tunggu kabar selanjutnya," tulis Sabina dalam pernyataan resminya, dikutip dari media Kazakhstan, Sport Orda Kz, Minggu (14/3/2026).

Sabina sendiri memiliki rekam jejak yang mentereng, termasuk gelar wakil juara Kazakhstan bersama Almaty VC serta juara Liga Arab saat membela klub Al Wasl di Uni Emirat Arab.

Sabina Altynbekova resmi gabung Astana di musim 2025-2026. (Foto: Instagram/altynbekova_20)
Sabina Altynbekova resmi gabung Astana di musim 2025-2026. (Foto: Instagram/altynbekova_20)

2. Lebih dari Sekadar Atlet

Nama Sabina Altynbekova mulai meledak secara internasional saat ia tampil di Kejuaraan Asia Junior ke-17 di Taiwan. Dengan tinggi badan 180 cm dan proporsi fisik yang menyerupai karakter anime Jepang, ia seketika menjadi sensasi internet.

 

https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/13/43/3206787/jakarta_ditunjuk_sebagai_tuan_rumah_edisi_perdana_fia_rallycros_world_cup-Zvlm_large.jpeg
