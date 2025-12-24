5 Motor MotoGP Terkencang di 2025, Nomor 1 Tembus 360 Km/Jam!

BERIKUT lima motor MotoGP terkencang di MotoGP 2025. Salah satunya bahkan bisa menembus top speed hingga 362 km/jam!

Untuk mengetahui betapa kencangnya motor MotoGP, perlu dicari di mana sirkuit yang memiliki trek lurus terpanjang. Maka, data yang digunakan adalah MotoGP Italia 2025 di Sirkuit Autodromo Internazionale del Mugello, Scarperia e San Piero.

Sebab, trek tersebut memiliki lintasan lurus sepanjang lebih dari 1 km. Bisa dilihat ada lima motor dengan kecepatan luar biasa. Siapa saja? Simak ulasan berikut ini.

5 Motor MotoGP Terkencang di 2025

1. Aprilia RS GP

Di seri Italia, laju terkencang dicatatkan oleh motor berkelir hitam. Marco Bezzecchi mampu menggeber motornya hingga mencapai 362,4 km/jam di trek lurus!

Itu adalah laju terkencang yang pernah dicatatkan motor MotoGP sepanjang sejarah. Angka itu dibukukan Bezzecchi saat balapan utama.

2. KTM RC16

Masih dari seri yang sama, laju terkencang kedua diperlihatkan oleh pabrikan asal Austria ini. Pedro Acosta membawa kuda besinya hingga melesat 361,2 km/jam di lurusan.

Fakta itu membuktikan RC16 tidak kalah dibandingkan pesaing-pesaingnya. Namun, balapan bukan hanya soal di lurusan tapi juga kelincahan saat menaklukkan tikungan.

3. Honda RC213V

Masuknya motor pabrikan Jepang ini tentu mengejutkan. Sebab, Honda seperti kepayahan untuk bersaing dengan rival-rivalnya asal Eropa.

Siapa sangka, soal kecepatan, pabrikan berlogo sayap ini tidak kalah banyak. Johann Zarco menggeber motornya hingga mencapai 357,6 km/jam.