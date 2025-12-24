Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

5 Motor MotoGP Terkencang di 2025, Nomor 1 Tembus 360 Km/Jam!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Rabu, 24 Desember 2025 |04:52 WIB
5 Motor MotoGP Terkencang di 2025, Nomor 1 Tembus 360 Km/Jam!
Berikut lima motor MotoGP terkencang di 2025 (Foto: MotoGP)
A
A
A

BERIKUT lima motor MotoGP terkencang di MotoGP 2025. Salah satunya bahkan bisa menembus top speed hingga 362 km/jam!

Untuk mengetahui betapa kencangnya motor MotoGP, perlu dicari di mana sirkuit yang memiliki trek lurus terpanjang. Maka, data yang digunakan adalah MotoGP Italia 2025 di Sirkuit Autodromo Internazionale del Mugello, Scarperia e San Piero.

Sebab, trek tersebut memiliki lintasan lurus sepanjang lebih dari 1 km. Bisa dilihat ada lima motor dengan kecepatan luar biasa. Siapa saja? Simak ulasan berikut ini.

5 Motor MotoGP Terkencang di 2025

1. Aprilia RS GP

Jorge Martin. (Foto: Instagram/aprilia)

Di seri Italia, laju terkencang dicatatkan oleh motor berkelir hitam. Marco Bezzecchi mampu menggeber motornya hingga mencapai 362,4 km/jam di trek lurus!

Itu adalah laju terkencang yang pernah dicatatkan motor MotoGP sepanjang sejarah. Angka itu dibukukan Bezzecchi saat balapan utama.

2. KTM RC16

Pedro Acosta melaju di MotoGP Malaysia 2025 (Foto: KTM Media/Polarity Photo/Rob Gray)

Masih dari seri yang sama, laju terkencang kedua diperlihatkan oleh pabrikan asal Austria ini. Pedro Acosta membawa kuda besinya hingga melesat 361,2 km/jam di lurusan.

Fakta itu membuktikan RC16 tidak kalah dibandingkan pesaing-pesaingnya. Namun, balapan bukan hanya soal di lurusan tapi juga kelincahan saat menaklukkan tikungan.

3. Honda RC213V

Joan Mir melaju di MotoGP Mandalika 2025 (Foto: Honda Racing Corporation)

Masuknya motor pabrikan Jepang ini tentu mengejutkan. Sebab, Honda seperti kepayahan untuk bersaing dengan rival-rivalnya asal Eropa.

Siapa sangka, soal kecepatan, pabrikan berlogo sayap ini tidak kalah banyak. Johann Zarco menggeber motornya hingga mencapai 357,6 km/jam.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/38/3191310/simak_kaleidoskop_2025_tentang_keberhasilan_marc_marquez_merebut_juara_dunia_ketujuh_di_kelas_motogp-Z6J7_large.jpg
Kaleidoskop 2025: Gelar Juara Dunia Ke-7 Marc Marquez yang Lebih dari Angka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/38/3190857/marc_marquez_tidak_selalu_mendorong_lajunya_hingga_100_persen_tapi_bisa_menangi_balapan-GKPc_large.jpg
Kepala Kru Ungkap Betapa Hebatnya Marc Marquez di MotoGP 2025: Tidak Push 100 Persen tapi Bisa Menang!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/38/3190144/marc_marquez_bangkit_di_motogp_2025_setelah_sempat_cedera_parah_ducaticorse-FzYa_large.jpg
Marc Marquez Buka Rahasia Bangkit Jadi Juara MotoGP 2025: Hormati Tubuh, Jangan Menyerah!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/38/3188899/para_pembalap_motogp-UxwD_large.jpg
2 Pembalap Top MotoGP yang Punya Kontrak Berdurasi Panjang, Nomor 1 Marc Marquez!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/38/3188491/marc_marquez-AcQk_large.jpg
Efek Dominasi Mutlak Marc Marquez: MotoGP 2025 Dinilai Kehilangan Sisi Emosional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/38/3188007/fabio_quartararo-5YQu_large.jpg
Kesabaran Yamaha Mulai Menipis, Fabio Quartararo Kena Semprot Usai Kritik Pengembangan Mesin V4
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement