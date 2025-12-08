Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Efek Dominasi Mutlak Marc Marquez: MotoGP 2025 Dinilai Kehilangan Sisi Emosional

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Senin, 08 Desember 2025 |10:02 WIB
Pembalap Tim Ducati Lenovo, Marc Marquez. (Foto: Instagram/ducaticorse)
A
A
A

MADRID – Pembalap asal Spanyol, Mika Perez, melontarkan kritik tajam terhadap atmosfer kompetisi MotoGP 2025 yang dianggapnya kurang menggigit. Menurut Perez, dominasi luar biasa yang ditunjukkan Marc Marquez sepanjang musim ini justru membuat daya tarik persaingan di lintasan balap kelas para raja tersebut menjadi hambar bagi para penggemar.

1. Gelar Juara yang Terlalu Dini

Marc Marquez memang tampil sangat perkasa dalam musim debutnya bersama tim pabrikan Ducati di MotoGP 2025. Dengan catatan fantastis berupa 11 kemenangan pada balapan utama dan 14 kemenangan sprint race, pembalap berjuluk The Baby Alien ini praktis tidak memberikan ruang bagi rival-rivalnya.

Konsistensi tersebut membuat Marquez berhasil mengunci gelar juara dunia di MotoGP Jepang, saat musim masih menyisakan lima seri balapan. Kondisi ini membuat Perez merasa kompetisi musim ini kehilangan nyawa karena hasil balapan seolah sudah bisa ditebak sejak awal.

"Saya merasa kurang — tidak ada persaingan. Marc terlalu dominan, dan juga Alex (Marquez) jelas tidak akan menyerang Marc seagresif bila lawannya orang lain, begitu pula sebaliknya. Jadi kejuaraan seperti tidak ada dan rasa emosinya hilang terlalu cepat," kata Perez seperti dilansir dari Motosan, Senin (8/12/2025).

Marc Marquez jadi juara dunia MotoGP 2025 (Foto: Ducati Corse)
Marc Marquez jadi juara dunia MotoGP 2025 (Foto: Ducati Corse)

2. Terpuruknya Rival Utama

Ekspektasi tinggi sebelumnya sempat disematkan kepada Jorge Martin dan Francesco Bagnaia untuk membendung laju Marquez, namun kenyataan di lintasan berkata lain. Martin harus meratapi musim yang buruk akibat cedera yang menghambat performanya, sementara Bagnaia tidak mampu tampil kompetitif secara konsisten di atas Desmosedici GP25 miliknya.

 

