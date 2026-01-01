Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Penyebab Marc Marquez Tak Pernah Pakai Nomor 1 saat Jadi Juara Dunia MotoGP

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Kamis, 01 Januari 2026 |12:44 WIB
Penyebab Marc Marquez Tak Pernah Pakai Nomor 1 saat Jadi Juara Dunia MotoGP
Marc Marquez tak pernah pakai nomor 1 saat jadi juara dunia MotoGP (Foto: Ducati Corse)
PENYEBAB Marc Marquez tak pernah pakai nomor 1 saat jadi juara dunia MotoGP terungkap. Apakah ada kaitannya dengan kutukan?

Marquez sukses menjadi juara dunia MotoGP 2025. Itu merupakan titel ketujuhnya di kelas premier sejak promosi pada 2013.

Marc Marquez menangis saat jadi juara dunia MotoGP 2025 (Foto: Ducati Corse)
Marc Marquez menangis saat jadi juara dunia MotoGP 2025 (Foto: Ducati Corse)

Dengan menjadi juara dunia, Marquez akan punya hak Istimewa di MotoGP 2026. Pembalap tim Ducati Lenovo itu diperbolehkan memakai nomor 1 sebagai tanda sang kampiun musim sebelumnya.

1. Setia pada 93

Namun, dalam sejarahnya, Marquez tak pernah memasang nomor bergengsi tersebut. Dalam lima musim dengan status juara dunia bertahan, ia selalu memakai nomor 93.

Akankah kali ini sikapnya berubah? Sebab, gelar juara ketujuh ini sudah dinantinya selama lebih dari lima tahun sejak terakhir kali pada 2019.

“Tidak (akan pakai nomor 1), saya punya kesempatan memakai nomor 1 dalam lima musim karena saya enam kali juara,” kata Marquez pada Juni 2025, dikutip dari Crash, Kamis (1/1/2026).

“Jadi, tidak, saya akan tetap pakai 93,” imbuh pembalap asal Cervera tersebut.

 

