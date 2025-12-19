Kepala Kru Ungkap Betapa Hebatnya Marc Marquez di MotoGP 2025: Tidak Push 100 Persen tapi Bisa Menang!

Marc Marquez tidak selalu mendorong lajunya hingga 100 persen tapi bisa menangi balapan! (Foto: Ducati Corse)

KEPALA kru Marc Marquez, Marco Rigamonti, mengungkap betapa mengerikannya sang pembalap di MotoGP 2025. Menurut penuturannya, ada satu balapan di mana The Ant from Cervera tidak melaju 100% tapi bisa menang.

Marquez tampil dominan sepanjang MotoGP 2025. Ia meraih 11 kemenangan serta 4 podium di balapan utama dan 15 kali menang Sprint Race dari total 17 seri yang diikuti.

Marc Marquez memenangi balapan MotoGP Hungaria 2025 (Foto: Facebook/MotoGP)

Bahkan, Marquez memecahkan rekor 8 kemenangan Sprint Race beruntun. Ia juga memenangi balapan ganda (Sprint Race dan utama) sebanyak 10 kali di mana 8 di antaranya secara konsekutif.

1. Tidak Selalu 100 Persen

Berbagai catatan itu membawa Marquez pada gelar juara dunia yang ketujuh. Pengamat dan penggemar meyakini pria asal Spanyol tersebut selalu melaju 100% bahkan lebih demi menggapai prestasi gemilang.

Sayangnya, Rigamonti tidak berpendapat demikian. Ia mengaku ada beberapa balapan di mana sang pembalap menyatakan sedang tidak melaju 100% alias cukup menahan gas.

“Yang saya bisa katakan, ada beberapa balapan di mana dia tidak melaju 100%, atau dia melaju kencang untuk 2 putaran, membuka jarak, lalu mengatur kecepatan. (Setidaknya) itu yang dikatakan ke kami,” kata Rigamonti, mengutip dari Crash, Jumat (19/12/2025).