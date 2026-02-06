Hasil Perempatfinal Badminton Asia Team Championship 2026: Indonesia Unggul 1-0 atas Thailand lewat Moh Zaki Ubaidillah

Moh Zaki Ubadillah buka keunggulan Indonesia atas Thailand di perempatfinal Badminton Asia Team Championship. (Foto: X/@INABadminton)

PEBULU Tangkis tunggal putra Indonesia, Moh Zaki Ubaidillah, membawa Indonesia unggul atas Thailand 1-0 di perempatfinal Badminton Asia Team Championship (BATC) 2026. Ubed -sapaan akrab Moh Zaki Ubaidillah- mengalahkan Panitchapon Teeraratsakul.

Pertandingan itu berlangsung di Qingdao Conson Gymnasium, Qingdao, China pada Jumat (6/2/2026) sore WIB. Ubed mengunci kemenangan dalam dua game langsung dengan skor 21-13 dan 22-20.

Jalannya Pertandingan

Moh Zaki Ubaidillah bermain trengginas sejak awal laga game pertama. Ubed berhasil mengontrol permainan hingga menjelang jeda interval.

Panitchapon berupaya mengejar dengan skema pukulan menyilang dan cepat. Tetapi, upaya tersebut tak bisa membuat Panitchapon menyamakan kedudukan.

Pada jeda interval game pertama, Ubed berhasil unggul dengan skor 11-7. Selepas rehat, pebulu tangkis kelahiran Sampang, Jawa Timur, itu bermain cepat.

Ubed akhirnyamengunci kemenangan atas Panitchapon di game pertama dengan skor 21-13. Memasuki game kedua, Panitchapon berupaya untuk bermain agresif.