Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Perempatfinal Badminton Asia Team Championship 2026: Indonesia Unggul 1-0 atas Thailand lewat Moh Zaki Ubaidillah

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 06 Februari 2026 |17:22 WIB
Hasil Perempatfinal Badminton Asia Team Championship 2026: Indonesia Unggul 1-0 atas Thailand lewat Moh Zaki Ubaidillah
Moh Zaki Ubadillah buka keunggulan Indonesia atas Thailand di perempatfinal Badminton Asia Team Championship. (Foto: X/@INABadminton)
A
A
A

PEBULU Tangkis tunggal putra Indonesia, Moh Zaki Ubaidillah, membawa Indonesia unggul atas Thailand 1-0 di perempatfinal Badminton Asia Team Championship (BATC) 2026. Ubed -sapaan akrab Moh Zaki Ubaidillah- mengalahkan Panitchapon Teeraratsakul. 

Pertandingan itu berlangsung di Qingdao Conson Gymnasium, Qingdao, China pada Jumat (6/2/2026) sore WIB. Ubed mengunci kemenangan dalam dua game langsung dengan skor 21-13 dan 22-20.

Jalannya Pertandingan

Moh Zaki Ubaidillah. (Foto: PBSI)

Moh Zaki Ubaidillah bermain trengginas sejak awal laga game pertama. Ubed berhasil mengontrol permainan hingga menjelang jeda interval. 

Panitchapon berupaya mengejar dengan skema pukulan menyilang dan cepat. Tetapi, upaya tersebut tak bisa membuat Panitchapon menyamakan kedudukan. 

Pada jeda interval game pertama, Ubed berhasil unggul dengan skor 11-7. Selepas rehat, pebulu tangkis kelahiran Sampang, Jawa Timur, itu bermain cepat. 

Ubed akhirnyamengunci kemenangan atas Panitchapon di game pertama dengan skor 21-13. Memasuki game kedua, Panitchapon berupaya untuk bermain agresif. 

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/06/40/3200044/ester_nurumi_tri_wardoyo_berhasil_mengalahkan_pornpicha_choeikeewong_di_partai_terakhir_perempatfinal_batc_2026-PHQS_large.jpg
Hasil Badminton Asia Team Championships 2026: Ester Nurumi Bawa Indonesia ke Semifinal!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/06/40/3200029/amallia_cahaya_pratiwi_dan_siti_fadia_silva_ramadhanti-ZvC1_large.jpg
Hasil Perempatfinal Badminton Asia Team Championships 2026: Amallia/Fadia Bawa Indonesia Samakan Skor 2-2
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/06/40/3200019/ni_kadek_dhinda_amartya_pratiwi_kalah_dari_pitchamon_opatniputh_di_babak_perempatfinal_badminton_asia_team_championships_2026-DUZl_large.jpg
Hasil Perempatfinal Badminton Asia Team Championships 2026: Kadek Dhinda Tumbang, Indonesia Ketinggalan Lagi 1-2 dari Thailand
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/06/40/3199999/febriana_dwipuji_kusuma_dan_meilysa_trias_puspitasari-PfLw_large.jpg
Hasil Perempatfinal Badminton Asia Team Championships 2026: Febriana/Meilysa Menang, Indonesia Samakan Kedudukan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/06/40/3199988/thalita_ramadhani_wiryawan_menelan_kekalahan_dari_busanan_ongbamrungphan_dalam_pertandingan_pertama_perempatfinal_badminton_asia_team_championships_2026-e9z3_large.jpg
Hasil Perempatfinal Badminton Asia Team Championships 2026: Thalita Wiryawan Kalah, Indonesia Tertinggal 0-1 dari Thailand
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/06/40/3199957/hasil_drawing_perempatfinal_badminton_asia_team_championships_2026_sudah_diketahui-wouy_large.jpg
Hasil Drawing Perempatfinal Badminton Asia Team Championships 2026: Tim Putra Indonesia Hadapi Thailand!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement