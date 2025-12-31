Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Casey Stoner Jelaskan Arti Sindiran Legendarisnya ke Valentino Rossi, Singgung soal Respek

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Rabu, 31 Desember 2025 |13:15 WIB
Casey Stoner Jelaskan Arti Sindiran Legendarisnya ke Valentino Rossi, Singgung soal Respek
Casey Stoner akhirnya menjelaskan arti sindiran legendarisnya ke Valentino Rossi usai senggolan di MotoGP Spanyol 2011 (Foto: Instagram/@valeyellow46)
A
A
A

CASEY Stoner akhirnya menjelaskan arti sindiran legendarisnya ke Valentino Rossi usai senggolan di MotoGP Spanyol 2011. Ia menyinggung soal respek atau rasa hormat ke sesama pembalap.

Insiden antara Rossi dengan Stoner itu cukup ikonik. Keduanya bertabrakan di Sirkuit Jerez-Angel Nieto, Jerez de la Fronterra, pada balapan MotoGP Spanyol 2011 yang digelar dalam kondisi basah.

1. Muka Umum

Casey Stoner dan Valentino Rossi reuters

Usai senggolan, Stoner melontarkan kalimat legendaris bernada menyindir. Ia terang-terangan mengatakan, ‘Ambisimu mengalahkan bakatmu’, sebagai sentilan untuk Rossi.

Itu adalah kali pertama seorang pembalap berani terang-terangan menyentil The Doctor di muka umum. Sekira 14 tahun setelah kejadian, Stoner akhirnya angkat bicara mengenai makna sindirannya.

“Awalnya, dia sedikit memiliki rasa bangga, dia berusaha memanfaatkan kesempatan, tetapi membuat kesalahan besar. Seperti yang saya bilang, ambisi lebih penting dari bakat,” kata Stoner, melansir dari Motosan, Rabu (31/12/2025).

“Ketika dia kembali untuk minta maaf, dia memakai sarung tangan, helm, dan segalanya, saya tidak punya respek dengan sikap itu,” tegas pria berkebangsaan Australia tersebut.

 

Halaman:
1 2
