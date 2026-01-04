Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Pengaruh Besar Marc Marquez di MotoGP Undang Kekaguman Ayah Jorge Lorenzo

Cikal Bintang , Jurnalis-Minggu, 04 Januari 2026 |20:02 WIB
Pengaruh Besar Marc Marquez di MotoGP Undang Kekaguman Ayah Jorge Lorenzo
Ayah Jorge Lorenzo mengagumi pengaruh besar Marc Marquez untuk MotoGP (Foto: Instagram/@marcmarquez93)
A
A
A

PENGARUH seorang Marc Marquez di MotoGP mengundang decak kagum. Hal itu terlihat jelas dalam musim 2025 di mana pria asal Spanyol tersebut jadi juara dunia.

Marquez baru saja memenangkan gelar MotoGP ketujuh pada 2025. Titel itu didapat setelah sukses memenangkan 11 balapan utama, dan 14 balapan sprint musim lalu.

Marc Marquez dapat kejutan setibanya di Lombok. (Foto: Instagram/marcmarquez93)

Pencapaian ini menyamai legenda MotoGP Valentino Rossi dan sejengkal lagi sejajar dengan Giacomo Agostini (8 gelar MotoGP). The Baby Alien juga berhasil menepis keraguan semua orang soal tidak bisa bangkit usai cedera parah pada 2020.

1. Dongkrak MotoGP

Chicho Lorenzo mengakui, prestasi luar biasa Marquez mendongkrak popularitas ajang MotoGP. Tak hanya soal prestasi, ia menilai sifat sang pembalap yang supel di luar lintasan balap membuat para rival menghormatinya.

“Pentingnya Marc Marquez dalam olahraga ini saat ini tidak perlu diragukan lagi; semuanya berputar di sekelilingnya,” kata Lorenzo, dikutip dari Crash, Minggu (4/1/2026).

“Bahkan para rivalnya pun merasa nyaman karena Marc mulai menang lagi dengan begitu dominan berkat antisipasi yang telah dia ciptakan, bahkan di kalangan mereka yang tidak mengikuti olahraga ini,” imbuh ayah dari Jorge Lorenzo tersebut.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/38/3193011/marc_marquez_tak_pernah_pakai_nomor_1_saat_jadi_juara_dunia_motogp-tsxC_large.jpg
Penyebab Marc Marquez Tak Pernah Pakai Nomor 1 saat Jadi Juara Dunia MotoGP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/38/3192977/alex_marquez_merasa_posisi_sebagai_runner_up_di_motogp_2025_tak_terlalu_penting_buatnya-uaQM_large.jpg
Alex Marquez Klaim Jadi Runner up MotoGP 2025 Tak Penting Buatnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/38/3192819/casey_stoner_akhirnya_menjelaskan_arti_sindiran_legendarisnya_ke_valentino_rossi_usai_senggolan_di_motogp_spanyol_2011-apKf_large.jpg
Casey Stoner Jelaskan Arti Sindiran Legendarisnya ke Valentino Rossi, Singgung soal Respek
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/38/3192784/puluhan_koleksi_motor_motogp_disita_oleh_otoritas_meksiko-3nXg_large.jpg
Otoritas Meksiko Sita Motor MotoGP Valentino Rossi dan Jorge Lorenzo, Diduga Milik Buronan FBI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/38/3192614/marc_marquez_juara_motogp_2025_setelah_mengalami_serangkaian_cedera_parah_ducaticorse-gz31_large.jpg
Marc Marquez Juara MotoGP 2025 Setelah Serangkaian Cedera Parah, Bos Ducati: Jadi Teladan bagi Siapa pun!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/38/3192416/marc_marquez_mengakui_gelar_juara_dunia_motogp_2025_akan_selalu_terasa_spesial_dan_penting-ef5s_large.jpg
Marc Marquez Akui Gelar Juara Dunia MotoGP 2025 Sangat Spesial: Titel Ke-10 Rasanya akan Beda!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement