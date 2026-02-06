Hasil Perempatfinal Badminton Asia Team Championships 2026: Amallia/Fadia Bawa Indonesia Samakan Skor 2-2

QINGDAO – Amallia Cahaya Pratiwi/Siti Fadia Silva Ramadhanti sukses mengalahkan Haithaithip Mijad/Napapakorn Tungkasatan di perempatfinal Badminton Asia Team Championships 2026 (BATC 2026). Mereka menang dua gim langsung 21-13, 21-9.

Bermain di Qingdao Conson Gymnasium, Qingdao, China, Jumat (6/2/2026) siang WIB, Tiwi/Fadia langsung tancap gas. Ganda putri Indonesia itu unggul cukup jauh atas Mijad/Tungkasatan dengan skor 7-2.

Poin demi poin terus mereka curi hingga unggul di interval gim pertama dengan skor telak 11-4. Usai jeda, Tiwi/Fadia masih mempertahankan dominasinya.

Sementara Mijad/Tungkasatan terlihat kesulitan mengembangkan permainannya. Pada akhirnya, Tiwi/Fadia sukses merebut kemenangan di gim pertama dengan skor 21-13.

Di gim kedua, Tiwi/Fadia kembali unjuk gigi. Pasangan Pelatnas Cipayung itu sangat nyaman menggempur pertahanan lawannya hingga unggul 7-4.