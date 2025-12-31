Otoritas Meksiko Sita Motor MotoGP Valentino Rossi dan Jorge Lorenzo, Diduga Milik Buronan FBI

Puluhan koleksi motor MotoGP, termasuk Ducati milik Valentino Rossi dan Jorge Lorenzo, disita oleh Otoritas Meksiko (Foto: X/@FBILosAngeles)

PULUHAN koleksi motor MotoGP senilai USD40 juta (setara Rp667,8 miliar) disita oleh Otoritas Meksiko dari tangan seorang kartel narkoba. Di antara kuda besi itu, terdapat Ducati Desmosedici GP yang pernah digeber Valentino Rossi dan Jorge Lorenzo.

Fakta itu diketahui dari unggahan Biro Investigasi Federal (FBI) di media sosialnya. Koleksi motor-motor itu diduga milik Ryan Wedding, salah satu buronan utama badan milik Amerika Serikat (AS) tersebut!

1. Kartel Narkoba

Wedding didakwa bersalah atas sejumlah pelanggaran kepemilikan narkoba pada 2024. Mantan atlet snowboarding asal Kanada itu pernah dipenjara pada 2009 dan dibebaskan setahun kemudian.

Namun, Wedding kini kembali tersangkut kasus narkoba dan sedang melarikan diri. Pemerintah AS memasang banderol senilai USD15 juta (setara Rp250 miliar) bagi siapa pun yang bisa membocorkan informasi tentang keberadaannya.

Wedding disebut-sebut masuk dalam jaringan kartel narkoba yang memasok obat-obatan terlarang ke Negeri Paman Sam. Ia diyakini meraup harta dalam jumlah besar dari bisnis haram tersebut.

Salah satu buktinya terlihat dari unggahan kantor cabang FBI di Los Angeles. Mereka membagikan foto-foto barang sitaan dari koleksi pribadi Ryan Wedding yang di antaranya adalah puluha motor MotoGP!